Cori razzisti a Verona | Balotelli lancia la palla contro i tifosi  Match sospeso per 4’

Balotelli furioso per i Cori razzisti calcia il pallone in curva. Verona-Brescia sospesa 4? : Nuovo caso di razzismo in serie A durante Verona-Brescia. Mario Balotelli, centravanti dei lombardi, preso pesantemente di mira con cori razzisti e offensivi, intorno al 20' della ripresa si...

Cori razzisti verso Balotelli in Verona-Brescia - Juric attacca : “nessun coro - non diciamo cazzate. Chiedete a Mario perchè…” : Presunti Cori razzisti verso Balotelli in Verona-Brescia, Ivan Juric risponde nel post gara: l’allenatore scaligero nega l’episodio La partita fra Verona e Brescia è stata macchiata da un presunto episodio di razzismo. Nel secondo tempo Mario Balotelli ha fermato il gioco scagliando con forza la palla contro i tifosi del Verona, accusandoli di Cori razzisti nei suoi confronti. L’attaccante italiano ha anche provato ad ...

?Cori razzisti - Balotelli furioso calcia il pallone in curva. Verona-Brescia sospesa 4? : Nuovo caso di razzismo in serie A durante Verona-Brescia. Mario Balotelli, centravanti dei lombardi, preso pesantemente di mira con cori razzisti e offensivi, intorno al 20' della ripresa si...

Mario Balotelli furioso dopo Cori razzisti/ Video - palla in curva ed esce dal campo : Mario Balotelli furioso dopo cori razzisti Verona-Brescia: Video. Scaglia la palla in curva e poi esce dal campo: i compagni e avversari lo fermano e...

Verona-Brescia - Cori razzisti contro Balotelli : partita sospesa per alcuni minuti : Questa volta ci si ferma a Verona. I tifosi dell’Hellas hanno intonato cori razzisti contro Mario Balotelli al 54′ del match del Bentegodi contro il Brescia. L’attaccante italiano ha interrotto l’azione di gioco che lo vedeva protagonista e calciato il pallone verso gli spalti. Balotelli ha anche pensato di abbandonare il campo, ma i compagni di squadra e gli avversari lo hanno convinto a continuare a giocare. Il direttore di ...

Cori razzisti in Verona-Brescia : Balotelli minaccia di lasciare il campo (VIDEO) : Nuovi Cori razzisti, durante Verona-Brescia all’indirizzo di Balotelli . In avvio di ripresa, mentre l’attaccate del Brescia controllava palla vicino alla bandierina del calcio d’angolo, si sono avvertiti distintamente Cori razzisti al suo indirizzo, SuperMario ha scaraventanto il pallone in tribuna e minacciato di lasciare il campo. Pronto l’intervento dell’arbitro che ha interrotto la gara facendo partite la ...

Verona-Brescia - Cori razzisti contro Balotelli : ‘Supermario’ prende la palla e la tira contro i tifosi - poi esce dal campo [VIDEO] : cori razzisti contro Mario Balotelli durante Verona-Brescia: l’attaccante prende il pallone e lo tira contro i tifosi, poi esce dal campo infuriato Un altro episodio di razzismo durante una gara di Serie A. Nel corso del secondo tempo di Verona-Brescia, i tifosi di casa hanno preso di mira Mario Balotelli con una serie di cori razzisti ai suoi danni. L’attaccante del Brescia, spazientito per quanto stava accadendo, ha deciso di ...

Cori razzisti contro Balotelli in Verona-Brescia : SuperMario lascia il campo : Si stanno giocando le gare delle 15 valide per la 10^ giornata del campionato di Serie A, tante partite interessante valide per la zona salvezza. Match interessante quello tra Verona e Brescia, la squadra di Juric in vantaggio grazie ad un colpo di testa di Salcedo, al 55′ la partita è stata sospesa per qualche minuto, Cori razzisti dai tifosi del Verona contro Balotelli, l’attaccante furioso lancia il pallone e minaccia di ...

Verona-Brescia - Cori razzisti contro Balotelli : ‘Supermario’ prende la palla e la tira contro i tifosi - poi esce dal campo : cori razzisti contro Mario Balotelli durante Verona-Brescia: l’attaccante prende il pallone e lo tira contro i tifosi, poi esce dal campo infuriato Un altro episodio di razzismo durante una gara di Serie A. Nel corso del secondo tempo di Verona-Brescia, i tifosi di casa hanno preso di mira Mario Balotelli con una serie di cori razzisti ai suoi danni. L’attaccante del Brescia, spazientito per quanto stava accadendo, ha deciso di ...

Cosa succede se si interrompe una partita per i Cori razzisti : L'interruzione, oggi a Roma, della partita tra i giallorossi e il Napoli per cori razzisti nei confronti dei partenopei, è stata presa dall'arbitro Rocchi grazie a nuove norme varate nel settembre dell'anno scorso. Il regolamento, messo a punto dalla Fgci, definisce innanzitutto quali sono i 'comportamenti discriminatori': "striscioni, scritte, simboli, cori, grida ed ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione per motivi di razza, ...

Roma-Napoli - ancora Cori razzisti! La personalità dell’arbitro Rocchi : palla in mano e partita sospesa : cori razzisti durante Roma-Napoli: l’arbitro Gianluca Rocchi decide, con grande personalità, di non ignorarli e fermare la partita per qualche minuto ancora un brutto episodio di razzismo nel mondo del calcio. Dopo gli episodi nelle scorse settimane che hanno coinvolto i tifosi della Lazio, questa volta è l’altra sponda della capitale a risultare protagonista: la Roma. Durante Roma-Napoli sono stati pronunciati i soliti cori ...

Bulgaria - una partita a porte chiuse e 75mila euro di multa : la mini-sanzione dell’Uefa per i Cori razzisti e i saluti nazisti dei tifosi : Niente pugno duro. Solo una partita a porte chiuse e ammenda di 75mila euro per la Bulgaria. È la sanzione decisa dalla Uefa per i cori razzisti e i saluti nazisti dei tifosi di casa in occasione della sfida contro l’Inghilterra dello scorso 14 ottobre a Sofia, valida per le qualificazioni a euro 2020. Il comitato disciplinare dell’organo di governo del calcio europeo ha inflitto anche un secondo turno a porte chiuse, punizione tuttavia sospesa ...

Euro 2020 - partita a porte chiuse per la Bulgaria : decisione in seguito ai Cori razzisti contro l’Inghilterra : La Bulgaria giocherà il prossimo match casalingo di qualificazione a Euro 2020 con la Repubblica Ceca, previsto per il 17 novembre, a porte chiuse. Lo ha stabilito l’Uefa in seguito ai cori razzisti e ai saluti nazisti dei tifosi bulgari durante il match, valido sempre per la qualificazione all’Europeo, contro l’Inghilterra di due settimane fa al Vasil Levski Stadium di Sofia. La Bulgaria sarà inoltre sottoposta a due ...

Cori razzisti - due gare a porte chiuse per la Bulgaria : Bulgaria Inghilterra razzismo – La UEFA ha deciso di sanzionare la Bulgaria, a seguito degli insulti razzisti all’indirizzo dei calciatori di colore dell’Inghilterra durante la gara valida per le qualificazioni a EURO 2020. Il match era stato sospeso due volte dall’arbitro e alla mezz’ora di gioco l’altoparlante aveva diffuso l’annuncio di “warning” secondo il protocollo […] L'articolo Cori razzisti, due gare a ...