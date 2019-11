Cori razzisti a Balotelli | le parole del presidente del Verona Setti e il messaggio di

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 3 novembre 2019) “Si sta ingigantendo qualcosa che non c’è. Quando si parla di un campione come lui si dà più peso a certe situazioni. Un gesto come il suo viene raccolto di più rispetto ad un altro calciatore. La tensione della partita ha fatto sì che magari ci potesse essere uno scatto di rabbia come il suo che può dare più fastidio perchè fatto da lui e non da altri”. Queste leai microfoni di Sky Sport di Mauriziodell’Hellas, intervenuto in merito alla sospensione per alcuni minuti al ‘Bentegodi’ del match trae Brescia per. “Ventimila persone allo stadio non le possiamo controllare. Ma noi siamo in linea con tutto. Da otto anni, da quando sono qui, sotto questo profilo siamo sempre stati bravi. La formula più semplice è individuare le persone singole e radiarle dal calcio”, ha aggiunto. ...

lucianonobili : Ha fatto benissimo l’arbitro #Rocchi a fermare il gioco e a minacciare sospensione per gli idioti che cantavano cor… - annatrieste : Rocchi minaccia di sospendere il match per i cori razzisti contro i napoletani. Non ci sta niente di fare, pur esse… - HuffPostItalia : Ancora cori razzisti negli stadi, Balotelli infuriato minaccia di lasciare il campo -