Cori contro Balotelli | il VIDEO pubblicato da SuperMario dopo l’episodio di Verona

Verona-Brescia - Cori razzisti contro Balotelli : partita sospesa per alcuni minuti : Questa volta ci si ferma a Verona. I tifosi dell’Hellas hanno intonato cori razzisti contro Mario Balotelli al 54′ del match del Bentegodi contro il Brescia. L’attaccante italiano ha interrotto l’azione di gioco che lo vedeva protagonista e calciato il pallone verso gli spalti. Balotelli ha anche pensato di abbandonare il campo, ma i compagni di squadra e gli avversari lo hanno convinto a continuare a giocare. Il direttore di ...

Verona-Brescia - Cori razzisti contro Balotelli : ‘Supermario’ prende la palla e la tira contro i tifosi - poi esce dal campo [VIDEO] : cori razzisti contro Mario Balotelli durante Verona-Brescia: l’attaccante prende il pallone e lo tira contro i tifosi, poi esce dal campo infuriato Un altro episodio di razzismo durante una gara di Serie A. Nel corso del secondo tempo di Verona-Brescia, i tifosi di casa hanno preso di mira Mario Balotelli con una serie di cori razzisti ai suoi danni. L’attaccante del Brescia, spazientito per quanto stava accadendo, ha deciso di ...

Roma-Napoli - prova di forza dei giallorossi : vittoria per 2 a 1 - segnano Zaniolo e Veretout. Gara interrotta per Cori contro i napoletani : prova di forza della Roma di Fonseca all’Olimpico: Napoli battuto per 2 a 1 grazie ai gol di Zaniolo nel primo tempo e di Veretout su rigore nella ripresa, con la rete di Milik ad accorciare il risultato. Grazie a questo successo i giallorossi staccano in classifica la squadra di Carlo Ancelotti, assente in panchina per squalifica e sostituito dal figlio Davide, e salgono a 23 punti al momentaneo terzo posto, in attesa dell’Atalanta. ...

Calcio : Carlo Ancelotti squalificato per una giornata dopo le proteste di Napoli-Atalanta. Multa ai tifosi Inter per i Cori contro Balotelli : Carlo Ancelotti è stato squalificato per una giornata e, dunque, non potrà sedere in panchina nel prossimo match di Serie A del Napoli contro all’Olimpico contro la sua ex squadra dei tempi da calciatore, la Roma. Questo il verdetto del giudice sportivo, dopo che l’allenatore dei partenopei è stato espulso per le veementi proteste nel finale, quasi più caldo del nucleo terrestre, dell’incontro con l’Atalanta al San Paolo. ...

Cori discriminatori - UEFA apre procedimento contro la Lazio : La UEFA ha deciso di aprire un procedimento disciplinare nei confronti di Celtic e Lazio, a seguito della sfida di Europa League che ha messo di fronte le due formazioni. Un incontro caratterizzato dal botta e risposta tra le due tifoserie, a colpi di Cori e striscioni discriminatori. Questa la nota della UEFA: «Sono stati […] L'articolo Cori discriminatori, UEFA apre procedimento contro la Lazio è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Gazzetta : vergogna ultras interisti - che intonano i soliti Cori contro Balotelli : Ancora episodi di inciviltà. Stavolta il teatro è stato lo stadio di Brescia. A cantare sono gli ultras interisti. L’obiettivo dei soliti cori beceri, invece, Mario Balotelli. Lo racconta la Gazzetta dello Sport. I cori partono dopo il gol dell’Inter firmato Lautaro Martinez. Scrive la rosea: “la scala nobiliare dei cori tocca tutti i rami: uomo di m…, pezzo di m…, bastardo, figlio di p… Anche se l’incipit era ...

Euro 2020 - partita a porte chiuse per la Bulgaria : decisione in seguito ai Cori razzisti contro l’Inghilterra : La Bulgaria giocherà il prossimo match casalingo di qualificazione a Euro 2020 con la Repubblica Ceca, previsto per il 17 novembre, a porte chiuse. Lo ha stabilito l’Uefa in seguito ai cori razzisti e ai saluti nazisti dei tifosi bulgari durante il match, valido sempre per la qualificazione all’Europeo, contro l’Inghilterra di due settimane fa al Vasil Levski Stadium di Sofia. La Bulgaria sarà inoltre sottoposta a due ...