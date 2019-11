Commisso | “Gli italiani non sono razzisti | non possiamo consentire a una minoranza di

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 3 novembre 2019) Ai microfoni di Sky Sport ha parlato il presidente della Fiorentina Rocco. “Non me l’aspettavo tutto questo affetto intorno a me. I tifosistati eccellenti con me, bravissimi. Ma anche la città, i politici, i giocatori, tutti li abbraccio e li bacio, siamo tutti una famiglia e stiamo facendo molto bene” Quanto è orgoglioso di essere un italiano che ha fatto fortuna all’estero e poi, tornato in Italia è riuscito a conquistare il cuore di tutti glie non solo quello dei tifosi della Fiorentina? “Ora mi metto a piangere. Il mio amore per l’Italia è grande.partito da Marina di Gioiosa Ionica,arrivato in America e ho fatto un po’ di fortuna e quando c’è l’opportunità di fare cose glisempre davanti, specie in America. Sarebbe un bel cambiamento se in Italia ci fossero le opportunità di fare le cose fast fast fast, ...

slowriot23 : RT @Fiorentinanews: #Commisso: 'Tifosi viola eccellenti, siamo tutti una grande famiglia. Razzismo? Mi auguro che anche gli altri president… - raspa90 : RT @Fiorentinanews: #Commisso: 'Tifosi viola eccellenti, siamo tutti una grande famiglia. Razzismo? Mi auguro che anche gli altri president… - Fiorentinanews : #Commisso: 'Tifosi viola eccellenti, siamo tutti una grande famiglia. Razzismo? Mi auguro che anche gli altri presi… -