Come cambia la manovra 2020 | modificata la tassa sulla plastica | rinvio per le auto

Come cambia il linguaggio della Gazzetta per la moviola della Juve e del Napoli : Alla fine l’editore è sempre l’editore. Con il Torino danneggiato, non puoi consentirti di dare 6,5 all’arbitro e sostenere – unico giornale in Italia – che quello di Kjaer su Llorente non fosse rigore. Stavolta c’è Cairo che legge. E così la Gazzetta si fa prudente. Non fa una crociata, anche perché di fatto Cairo sta con gli Agnelli. In cuor suo, forse non gli interessa nemmeno più di tanto, c’è ...

Come cambiare canale Wi-Fi al router TIM : Da qualche giorno avete notato che la connessione wireless della vostra abitazione non è più prestante Come prima. Un consiglio che vi diamo per ripristinare il corretto funzionamento è quello di modificare il canale wireless leggi di più...

L’eco-ansia - o Come i cambiamenti climatici rovinano la salute mentale : (foto: Marc Piscotty/Getty Images) Durante una manifestazione per il clima nei pressi di una miniera di carbone vicino Aquisgrana, Miriam ha avuto un attacco d’ansia. Quel giorno l’attivista sedicenne di Fridays for Future Milano non ha parlato e non ha mangiato. E non è l’unica. Sono sempre di più i giovani a soffrire di un disturbo psico-fisico chiamato eco-ansia, definita dall’American Psychological Association (APA) nel 2017 come “una ...

CorSport : Ancelotti si rassegni. GiaComelli non avrebbe cambiato idea - al Var. Ha deciso Banti : In sette giorni tre arbitri hanno deciso il risultato di una partita vedendo in campo qualcosa che alla maggioranza delle persone è sembrata assurda, scrive Angelo Carotenuto sul Corriere dello Sport. Con la differenza che, in uno dei due casi, quello che ha avuto come protagonista lo scozzese Collum (Roma-Borussia), non c’era l’aiuto della tecnologia. Negli altri due, ovvero Guida per Fiorentina-Lazio e Giacomelli per Napoli-Atalanta, le ...

Come è cambiato il mondo dell’auto a Milano : La Città di Milano è all’avanguardia sotto molteplici fronti ad iniziare dal settore delle automobili. La clientela milanese è piuttosto

Facebook - Come ha cambiato il nostro modo di fare amicizia : Facebook festeggia il suo decimo compleanno in Italia. Sì, sono passati ben 10 anni da quando il social di Menlo Park è arrivato in Italia e, con lui, le sue community. I gruppi sono una caratteristica di Facebook e uno dei suoi punti di forza: diffusissimi in Italia, la versione delle community Facebook che conosciamo e usiamo oggi è stata introdotta nel 2010, ma la loro storia va in parallelo con quella della piattaforma stessa. ...

La diretta di Wired Legal : Come la tecnologia cambia le regole : Wired Italia organizza il primo Wired Legal per raccontare come l’innovazione tecnologica sta trasformando il mondo delle regole e della professione Legale. Nel corso dell’evento, che si terrà il 29 ottobre a Milano, si parlerà di come i professionisti, le istituzioni e gli studi Legali internazionali hanno colto e interpretano le sfide del digitale e delle opportunità che nascono grazie alle nuove tecnologie. Sul sito di Wired Legal trovate ...

Come cambiano ora le strategie di Lega - Fratelli d'Italia e Forza Italia : Dai panni del 'Capitano' a quelli del federatore, di chi vuole aggregare e puntare sempre più su un progetto inclusivo. Il giorno dopo il voto in Umbria Matteo Salvini guarda già all'Emilia. A partire dal 14 novembre quando al Paladozza verrà presentata ufficialmente la candidatura di Borgonzoni. L'ex ministro dell'Interno ha con sè un contatore per ricordare i giorni che mancano a quello che considera un vero e proprio 'big bang' per il ...

Moda sostenibile : finalmente abbiamo capito cos’è e Come sta cambiando il mercato nel mondo : La Moda sostenibile non è un vezzo o un trend passeggero: non ha a che fare con il nostro stile, ma con la nostra sopravvivenza. E non è nemmeno una mera strategia di comunicazione dell’industria del fashion per darsi una ripulita, definita oggi green washing. La Moda sostenibile e il nostro modo bulimico di fare shopping Siamo over dressed, non perché troppo vestiti, ma perché consumiamo troppi vestiti. Se la sedicenne attivista Greta Thumberg ...

Regime forfetario 2020 : Come cambia - le novità in arrivo : Regime forfetario 2020: cosa accadrà e come cambierà con la Legge di bilancio. Sul Regime forfettario fino a 65 mila euro, ancora non vi è nulla di confermato, anzi, il Governo dopo aver indicato nel documento programmatico di bilancio di voler introdurre nuovi paletti anti-abuso, e in particolare di apportare modifiche, che di fatto sancirebbero un ritorno al “vecchio” Regime dei minimi, con la determinazione analitica del reddito, sembra aver ...

Storia di Alejandra e dell’ultimo ghiacciaio del Venezuela : “Sta morendo velocemente. Pochi fondi ma resto per documentare Come cambia” : La chiamavano la città della neve eterna. Mérida, affacciata sulla cordigliera delle Ande, adesso è la custode del poco che resta dell’ultimo ghiacciaio del Venezuela. Le cime delle montagne innevate disegnavano il paesaggio, era l’unica città dove si poteva vedere la neve in tutto il Paese. “Le nostre case si affacciavano su uno schermo bianco, sui ghiacciai che erano una parte integrante della nostra Storia e cultura”, racconta ...

Ora legale ora solare Windows 10 Come si cambia : Aggiornare ora solare 2019 Windows 10 Se l'ora solare non si è aggiornata automaticamente su Windows 10 ecco la guida per sincronizzare ora sul computer

Ora legale ora solare Samsung S10 Come si cambia su Android : cambiare Ora sul telefono Android e impostare ora solare al posto dell'ora legale leggi la guida uso smartphone per cambiare impostazione nel menu

Cambia l’ora e cambia l’umore : l’esperto spiega gli effetti su molte persone e Come superarli : Non ci poniamo il problema, ma qualche sottile fastidio lo sentiamo dopo esserci svegliati con un’ora di sonno modificata. Adriano Formoso, psicologo e psicoterapeuta a Milano e ideatore del metodo terapeutico neuropsicofonia, ci aiuta a capire i meccanismi che ruotano attorno e suggerisce come intervenire. “Albert Einstein ci ha insegnato a osservare nel profondo della natura per comprendere meglio ogni cosa. L’essere umano talvolta ...