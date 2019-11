Colpo Lazio a San Siro | per Milan è ancora crisi

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 4 novembre 2019) Dopo sette mesi Lotito segue in trasferta la suae puo' esultare per la prima vittoria in campionato contro ildal 1989. Sul 2-1 c'e' la firma decisiva di Luis Alberto che strega Sancon una serie di magie, incluso il passaggio 'no look' al 38' della ripresa trasformato da Correa nel gol vittoria, proprio quando i rossoneri assaporavano un punto prezioso dopo aver giocato per la prima volta in questa stagione quasi alla pari contro una squadra con ambizioni europee, nonostante l'evidente differenza di tasso tecnico. Quelle dellasono dichiaratamente da Champions: con la terza vittoria di fila la squadra di Inzaghi aggancia Cagliari e Atalanta al quarto posto. Quella di Pioli, invece, deve accontentarsi di qualche segnale positivo, ma resta nella colonna di destra della classifica, con tanti difetti e il morale di nuovo a terra, con all'orizzonte la trasferta ...

