Cina lancia il nuovo satellite per l’osservazione terrestre

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 3 novembre 2019) Laoggi hato undi osservazione della Terra, denominato Gaofen-7, che sarà utilizzato nel rilevamento e nella mappatura del territorio, nella costruzione urbana e rurale e nell’indagine statistica. Lo ha reso noto la China National Space Administration (Cnsa). La Cnsa ha detto che il Gaofen-7 è statoto su un razzo Long March-4B dal TaiyuanLaunch Center, situato nella provincia settentrionale cinese di Shanxi. Inoltre, il Gaofen-7 è il primodi uso civile dellaper il rilevamento e la mappatura tridimensionale con trasmissione ottica che raggiunge il livello del sotto-metro. Ile il razzo vettore sono stati sviluppati dalla China Academy of Space Technology e dalla Shanghai Academy of Spaceflight Technology della China Aerospace Science and Technology Corporation. L'articoloilper ...

