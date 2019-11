Ciclismo su pista | Coppa del Mondo Minsk 2019 | Letizia Paternoster argento nell’omnium

Fonte : oasport

(Di domenica 3 novembre 2019) Un’ultima giornata da sogno che si è conclusa nel modo migliore per la Nazionale italiana disunella prima tappa della nuovadel, in quel di(Bielorussia). Oggi ovviamente tutti i fari sono stati puntati su Filippo Ganna: il piemontese ha messo in scena un vero e proprio show prendendosi al mattino il Record deldell’inseguimento individuale, migliorandolo poi in finale, agguantando ovviamente il successo. Un 4:02.647 mostruoso, vicino al muro dei 4′ (che è difficile da raggiungere anche per alcuni quartetti), ad una media che va a sfiorare i 60 km/h. Sul podio, a fare da comparse, il britannico John Archibald (addirittura raggiunto da Ganna nell’ultimo atto) e lo statunitense, ex detentore del Record, Ashton Lambie. L’Italia può gioire però anche al femminile.si conferma sempre nelle posizioni di ...

repubblica : Ciclismo su pista, Ganna super a Minsk: record del mondo nell'inseguimento [aggiornamento delle 14:11] - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Coppa del Mondo Minsk 2019 in DIRETTA: vittoria e NUOVO record del mondo per Filippo Ganna!… - zazoomnews : LIVE Ciclismo su pista Coppa del Mondo Minsk 2019 in DIRETTA: vittoria e NUOVO record del mondo per Filippo Ganna!… -