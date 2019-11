Chiara Ferragni e il seno ' stretto' nella foto | la geniale risposta ad una fan su

Chiara Ferragni - prima la polemica poi la confessione : la più grande paura : Chiara Ferragni, prima la polemica e poi la confessione: qual’è la sua più grande paura Giornata movimentata per la nostra Chiara Ferragni che, in compagnia dei suoi amici e del piccolo Leo, ha trascorso questo weekend tra la bellezza e la serenità delle montagne. Fedez, invece, è rimasto a casa. Il rapper molto probabilmente si […] L'articolo Chiara Ferragni, prima la polemica poi la confessione: la più grande paura proviene da ...

Festival di Sanremo 2020 - “Amadeus tratta con Tiziano Ferro per averlo al suo fianco”. E si fa il nome anche di Chiara Ferragni : “Amadeus tratta con Tiziano Ferro per il Festival di Sanremo 2020“. È l’indiscrezione-bomba lanciata da Davide Maggio sul suo sito, secondo cui il direttore artistico del prossimo Festival è in trattativa con il cantante per averlo al suo fianco sul palco dell’Ariston. Era stato lo stesso Amadeus qualche giorno fa a rivelare in un’intervista al Messaggero che sarà affiancato nella conduzione da tre personaggi noti ...

Fedez al lavoro con la sua ex... e Chiara Ferragni : Il lavoro prima di tutto. Anche quando ci si ritrova a collaborare con la propria ex. È questo proprio il caso di Fedez che, tornato da poco su Instagram, ha annunciato un nuovo progetto con l’ex fidanzata storica Silvia Brigatti. Il progetto ha a che vedere con la sua grande passione per i tatuaggi che, evidentemente, condivide anche la sua ex. Insieme, infatti, hanno inaugurato Hive Tattoo Art Gallery, uno spazio dedicato ai tattoo e all’arte, ...

Chiara Ferragni - la foto con Fedez e Leone vestiti da Pikachu per Halloween. Fan preoccupati : «Dov'è?» : Chiara Ferragni, la foto con Fedez e Leone vestiti da Pikachu per Halloween. I fan notano un dettaglio: «Dov'è?». Per Halloween, l'influencer più...

Daniela Martani contro Chiara Ferragni e Fedez a Pomeriggio 5 «I social porto franco per le loro schifezze» : Daniela Martani a Pomeriggio 5: «Chiara Ferragni e Fedez? I social sono un porto franco per le loro schifezze». Oggi, l'ex gieffina animalista è stata ospite nel salotto...

Amadeus : "Monica Bellucci e Chiara Ferragni al mio Sanremo? Perché no" : Non si ferma mai: Amadeus sta lavorando “come un pazzo” per il suo primo Festival di Sanremo, oltre a continuare a registrare le puntate de “I soliti ignoti”: “Alle 23 però mi cala la palpebra e vado a dormire”, afferma in un’intervista al Messaggero, nel corso della quale risponde a tono anche ad alcune critiche mosse proprio all’organizzazione del Festival.A Striscia la notizia che ha ...

Striscia la Notizia - siluro contro Chiara Ferragni : "Cosa si è rifatta". Le prove - ciò che nessuno sospettava : Fermi tutti, perché nel mirino di Striscia la Notizia ci finisce Chiara Ferragni. Non che sorprenda il fatto in sé, ma sorprende perché secondo il tg satirico di Canale 5 anche la regina delle fashion-blogger sarebbe... rifatta. È infatti la Ferragni la protagonista della consueta rubrica Fatti e Ri

Amazon Prime Video - le uscite di Novembre 2019 : arrivano Jack Ryan 2 - l’ultima di The Man in the High Castle e Chiara Ferragni : Amazon Prime Video uscite di Novembre 2019, arrivano Chiara Ferragni Unposted, il film The Report, gli originali Jack Ryan 2 e The Man in the High Castle i titoli di punta. A sorpresa la commedia italiana Scatola Nera tutta da scoprire Mese interessante il Novembre 2019 di Amazon Prime Video, tanti titoli sia tra i film che tra le serie tv capaci di catturare l’attenzione del pubblico tra pop con Chiara Ferragni Unposted e cult con il film ...

Il vuoto pneumatico di Chiara Ferragni - : Gian Paolo Serino ?Url redirect: https://www.nicolaporro.it/il-vuoto-pneumatico-di-Chiara-Ferragni/Il vuoto pneumatico di Ferragni

Chiara Ferragni - Fedez con l’ex fidanzata per un nuovo progetto : Fedez torna su Instagram e annuncia un nuovo progetto con l’ex fidanzata Silvia. Il marito di Chiara Ferragni è stato assente da Instagram per partecipare a Celebrity Hunted insieme a tanti altri vip, ma ora che è tornato è pronto a realizzare tantissime novità. L’ultima riguarda la sua grande passione per i tatuaggi. Fedez infatti ha svelato di aver creato Hive Tattoo Art Gallery, uno spazio dedicato ai tattoo e all’arte, in ...

“Drogati - pedofile”. Insulti choc a Chiara Ferragni. Lei denuncia l'hater : Ad alcuni commenti negativi, Chiara Ferragni risponde spesso con ironia, ma quando si offendono le persone a lei care facendo illazioni davvero gravi, l’imprenditrice digitale non ci sta. È quello che è accaduto dopo uno degli ultimi commenti di un hater, che è riuscito a rovinare anche il messaggio di auguri che Chiara Ferragni aveva indirizzato alla mamma Marina. “Felice compleanno alla mia fantastica mamma che io amo tantissimo – aveva ...

Chiara Ferragni Unposted - il documentario su Amazon Prime Video : Chiara Ferragni Unposted, il documentario che racconta la vita dell’influencer e imprenditrice digitale tra le più importanti al mondo dal 29 novembre è disponibile in streaming per gli utenti di Amazon Prime Video. Realizzato da Elisa Amoruso (Bellissime, Strane straniere), Chiara Ferragni – Unposted è il documentario presentato all’ultima mostra internazionale del Cinema di Venezia ed è stato anche un successo al botteghino ...

Chiara Ferragni e la dichiarazione d'amore per Roma «La mia città preferita» : Chiara Ferragni e la diChiarazione d'amore per Roma. La Capitale non vive un momento di grande splendore: spesso sulle prime pagine dei giornali per episodi di cronaca o per le sentenze dei...

Chiara Ferragni-Unposted : il documentario sbarca su Amazon Prime : Quando esce il documentario di Chiara Ferragni su Amazon Prime Dopo il grande successo ottenuto al cinema, il documentario di Chiara Ferragni sbarca su Amazon Prime, la piattaforma streaming di film e telefilm creata da Amazon. Chiara Ferragni – Unposted, questo il titolo dell’opera che ha sbancato il botteghino lo scorso settembre, uscirà il prossimo […] L'articolo Chiara Ferragni-Unposted: il documentario sbarca su Amazon ...