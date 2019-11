Chi è Taylor Mega e come ha fatto successo

La scalata al successo di Taylor Mega : dai genitori allevatori di tacChini ai suoi flirt - : Monica Montanaro L'icona sexy Taylor Mega è in realtà Elisia Todesco, una giovane ragazza cresciuta in quel di Udine che grazie alle sua bellezza statuaria e con spirito d'intraprendenza ha cavalcato l'onda favorevole del successo sino a divenire la celelebre web influencer con un milione di follower su Instagram Dietro al nome pseudo inglese di Taylor Mega si cela un'arguta ragazza friulana, cresciuta a Carlino, piccolo paese ...

Taylor Swift ha fatto il più bel complimento a Lana Del Rey per Chi scrive musica : Parole che non si dicono a tutti The post Taylor Swift ha fatto il più bel complimento a Lana Del Rey per chi scrive musica appeared first on News Mtv Italia.

“Non riuscivo più a guardarmi allo specChio”. Taylor Mega rifatta - l’intervento che le ha rovinato la vita : Taylor Mega, la super influencer che fa impazzire i fan parla degli interventi di chirurgia a cui si è sottoposta per diventare quella che è oggi. L’occasione sono alcune domande che i fan le pongono nelle Instagram Stories. “Vorrei dimagrire e tornare al mio fisico dell’anno scorso – racconta senza filtri via social a proposito del suo rapporto con la bellezza – Pesavo due kg in meno, ora lo stress purtroppo mi ha fatta ingrassare”. Ah, noi non ...

“Dormivo - ho aperto gli ocChi - le sue mani…”. Taylor Mega - confessione choc a Mattino 5. Federica Panicucci impietrita : Taylor Mega continua a far parlare di sé. L’influencer, bersagliata in questi giorni da tutte la parti è tornata a Mattino 5, ospite di Federica Panicucci. L’ultimo in ordine di tempo a scagliarsi contro Taylor Mega era stato Giovanni Ciacci che l’aveva accusato dallo studio di Vite da Copertina, il programma che conduce insieme a Elenoire Casalegno, di essere poco trasparente. Di più, di usare qualsiasi mezzo per arrivare. Il riferimento è alla ...

Taylor Mega : A 15 anni ero bellissima - poi mi sono imbruttita da fare sChifo : Recentemente protagonista del gossip per la sua storia con Giorgia Caldarulo, Taylor Mega si è concessa ad alcune domande dei fan chiedendo, però, che le venissero posti solo quesiti sull’estetica. La influencer, che ha ammesso di essere ricorsa all’aiuto del chirurgo plastico per alcuni punti del corpo e, in particolar modo, il seno, non ha mai nascosto i suoi problemi con le droghe e i disturbi alimentari che la seguono da anni. Sempre ...

Taylor Mega e Giorgia Caldarulo - il particolare salta subito all’ocChio : “È finita” : Taylor Mega e Giorgia Caldarulo sono al centro del gossip in questi giorni. L’influencer e la ex corteggiatrice di UeD si frequentano da poco ma hanno già ufficializzato la loro relazione nel salotto tv di Barbara D’Urso. Lì hanno affrontato insieme Erica Piamonte (la ex della Mega che ha espresso tutto il suo disappunto per questo nuovo flirt) e nelle ultime ore hanno dovuto far fronte anche alle accuse di Alan Fiordelmondo, il paparazzo e ...

Taylor Mega - poco e niente addosso davanti allo specChio : si vede tutto! : Sono giorni di fuoco per Taylor Mega. L’influencer è finita nel mirino del gossip perché accusata di avere una relazione finta con Giorgia Calderulo. Studiata a tavolino solo per avere visibilità. Ne è convinto Alan Fiordelmondo, il paparazzo e opinionista di Barbara d’Urso che per primo ha messo in dubbio la storia tra le due. Fiordemondo ha detto anche di essere in possesso di prove. Alla luce di queste dichiarazioni, nelle scorse ore Taylor ...

“A Chi hai leccato il cu**?”. Taylor Mega senza freni : querelata in diretta : Taylor Mega stavolta l’ha fatta grossa e dalle parole ecco i fatti. La biondissima influencer è stata infatti citata da Alan Fiordelmondo, paparazzo nonché opinionista di Barbara d’Urso. Tutto è nato nei giorni scorsi quando, durante una trasmissione il fotografo ha attaccato Taylor Mega senza girarci troppo intorno. Nel dettaglio l’ha accusata di aver architettato la sua relazione saffica con Giorgia Caldarulo per il gossip. E di conseguenza ...

Taylor Mega allo specChio : dalla maschera viso alla lingerie : Messaggi sibillini e foto provocanti invadono i social di Taylor Mega, l’influencer che ha partecipato al Grande Fratello e nelle ultime settimane ha fatto molto parlare di sé per il triangolo amoroso in cui è stata coinvolta. Lei, furba e audace, non replica alle chiacchiere ma lascia che a far parlare siano le sue immagini bollenti. Basta osservarla mentre spalma la maschera viso o si inquadra davanti allo specchio in lingerie…

Golf - PGA Tour 2020 : Nick Taylor guida la leaderboard dello Shriners Hospitals for Children Open dopo il primo round : Il PGA Tour continua la sua marcia con lo Shriners Hospitals for Children Open (montepremi 6,6 milioni di dollari), kermesse che si svolge dal 1983 in Nevada sul percorso par 71 del TPC at Summerlin di Las Vegas. Al termine del primo round troviamo al comando Nick Taylor. Il canadese guida la classifica con lo score di -8 (63 colpi) e vanta una lunghezza di margine sull’americano Brian Harman. Completano il podio momentaneo con il ...

Giorgia Caldarulo - Chi è la fidanzata di Taylor Mega : Giorgia Caldarulo da qualche settimana è balzata agli onori delle cronache rosa per la sua relazione con Taylor Mega. A lanciare lo scoop è stato dapprima Riccardo Signoretti nel corso di Pomeriggio5, rivelando di essere in possesso di alcune foto esplicite dell'influencer in compagnia di una ragazza. Moltissimi seguaci di Taylor Mega hanno immaginato potesse trattarsi di Erica Piamonte, con la quale da diverso tempo l'influencer ha imbastito ...

Taylor Mega il bacio bollente con Giorgia. L'ex Erica Piamonte : "Ma non ti fai sChifo? Sei una me**a" : Taylor Mega ed Erica Piamonte sono una coppia da inizio estate, eppure il settimanale Nuovo Tv ha paparazzato la bella influencer baciare un'altra donna. La Mega avrebbe infatto tradito la sua fidanzata con L'ex corteggiatrice del programma di Canale5 Uomini e Donne Giorgia Caldarulo. "Allora come s

Taylor Mega bacia Giorgia e scatena la furia di Erica Piamonte : “Siamo state insieme tutta l’estate. Ma non ti fai sChifo? Non ti vergogni?” : L’influencer Taylor Mega continua a far notizia per i suoi flirt e i suoi eccessi. Alla lista si aggiunge uno scatto pubblicato dal settimanale Nuovo in cui si vede l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi baciare Giorgia Caldarurlo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e tentatrice a Temptation Island. Il settimanale diretto da Riccardo Signoretti descrive la ragazza in questione come “la fidanzata segreta” svelando ...

Grande Fratello - Taylor Mega bacia un'ex corteggiatrice - Erica Piamonte choc : "Ma non ti fai sChifo?" : La rivelazione dell'ex gieffina, Taylor ed Erica si erano fidanzate ma tra loro è spuntata Giorgia Caldarulo.