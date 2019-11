Castrovilli salva la Fiorentina | il giovane centrocampista risponde a Gervinho

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 3 novembre 2019)-PARMA – Gara molto divertente quella appena conclusasi trae Parma. Alla fine ne viene fuori un pareggio. In gol, risposta viola nella ripresa con, al secondo gol consecutivo.-Parma 1-1, le pagelle di CalcioWeb:sugli scudi, Scozzarella migliore in campo FOTO Avvio brillante dei viola che attaccano e sembrano voler aggredire sin da subito il match. Un paio di potenziali chance, ma nulla più. Ducali che si limitano a difendere e si rendono parecchio pericolosi in contropiede. Proprio in una di queste ripartenze il solitoè letale. E’ Chiesa a perdere palla e ad innescare il lancio di Kucka per, che davanti a Dragowski opta per il tocco sotto. Perfetta la giocata dell’ivoriano. Nella ripresa Montella prova a scuotere i suoi con un paio di cambi. Aggiunge peso all’attacco ...

Mediagol : #SerieA, #Fiorentina-#Parma 1-1: non basta Gervinho, Castrovilli salva la Viola dal ko - spaziocalcio : Castrovilli annulla Gervinho, 1-1 fra #Fiorentina e #Parma al Franchi #FiorentinaParma #SerieA - Veabrit : #castrovilli salva e para ancora il culo a Montella. È forse lui il nuovo piccolo piede d'oro di Firenze? #FiorentinaParma -