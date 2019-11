Casting per la serie Tv ' Leonardo' prodotta da Lux Vide | e per un nuovo film

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 3 novembre 2019) Sono attualmente in corso le selezioni per la realizzazione di unatelevisivada Luxe diretta dal regista Daniel Percival. La, dal titolo, sarà pienamente incentrata sulla figura del grande genio universaleda Vinci. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni per undal titolo Silent Moon, i cuisi terranno prossimamente a Salerno.Per latelevisiva dal titolo, incentrata sulla figura del grandeda Vinci eda Luxper la regia di Daniel Percival, sono tuttora aperte le selezioni. Nello specifico si cercano pittori ed artisti (solamente uomini e di età compresa tra 19 e 35 anni), in grado di utilizzare in modo considerevole tecniche come quelle con il carboncino, la sanguigna e la punta di argento. I selezionati avranno il ruolo di ricreare la bottega del Maestro Verrocchio. L'attività ...

Grigiopel : RT @sandrobah: È aperto il casting per la trombamica di novembre . Partecipate numerose - ViaOtta : @sandrobah Casting o selezione per titoli? - Valentinainmoto : RT @sandrobah: È aperto il casting per la trombamica di novembre . Partecipate numerose -