Maltempo - allagamenti e frane in Campania : Caserta e Salerno le province più colpite [DATI] : Nel Casertano e nel Salernitano si sono registrate le maggiori precipitazioni in Campania, con valori di pioggia caduta nelle ultime 12 ore nell’area di Terra di lavoro dai 100 ai 140 mm (con punte massime a Roccamonfina dove si sono registrati 150 mm) e fra i 50 e i 140 mm di Tramonti (la punta massima registrata in provincia di Salerno): lo comunica la Protezione civile della Regione Campania. Tra le zone maggiormente colpite, anche a ...

Caserta - uno sguardo di troppo alla ragazza del nipote del boss : aggredito 33enne : La rissa è esplosa nel bel mezzo di una festa in un noto locale di Marcianise, nel Casertano. A provocarla il nipote di un boss del clan Belforte, l’organizzazione criminale che gestisce l’intero territorio, oggi collaboratore di giustizia. Il ragazzo di 25 anni ha fracassato la testa a un 33enne con un candelabro, provocandogli la frattura dell'osso occipitale, delle contusioni cerebrali e una profonda ferita sul lato sinistro della ...

Volley femminile - Serie A1 2019-2020 : quarta giornata. Conegliano suda a Caserta - +2 su Novara. Scandicci batte Monza - ok Firenze : Serata di Halloween dedicata alla quarta giornata della Serie A1 di Volley femminile che si è completata dopo la vittoria di Novara su Busto Arsizio nell’anticipo di ieri. Conegliano si conferma in testa alla classifica infilando la quinta vittoria consecutiva ma le Campionesse d’Italia soffrono tantissimo sul campo di Caserta e si impongono soltanto al tie-break con i 17 punti di Kimberly Hill, i 10 di Paola Egonu e gli 11 di Indre ...

Volley femminile - Serie A1 : quarta giornata. Conegliano vuole il pokerissimo a Caserta. Monza e Scandicci : chi si prende la boccata d’ossigeno? : C’è aria di play-off con largo anticipo in almeno due dei sei campi dove si gioca la quarta giornata di Serie A1 femminile di Volley. Dopo l’anticipo di ieri sera Igor Gorgonzola Novara e Unet-E Work Busto Arsizio, oggi fari puntati su Monza dove si affrontano le due big che più hanno incontrato difficoltà e deluso in questa prima parte di stagione, la Saugella e la Savino del Bene Scadicci. Per entrambe (Scandicci due successi, ...

Entra in auto nella Reggia di Caserta e si tuffa in una delle vasche : denunciato - ci sarà un'indagine interna : L'uomo, già noto e non nuovo a bravate del genere, sarà denunciato dalla direttrice della Reggia, che ha già avviato...

Caserta - entra nella Reggia in auto e si tuffa nella vasca patrimonio Unesco : pubblica il video sui social - verrà denunciato : Sarà denunciato l’esibizionista Casertano che ieri è entrato in auto alla Reggia di Caserta, ha percorso i viali del Parco e si è poi tuffato in una vasca, il tutto riprendendosi in diretta Instagram. Lo annuncia la Direzione della Reggia vanvitelliana, affidata a Tiziana Maffei. “Sono state avviate le verifiche attraverso le riprese del sistema di sorveglianza del palazzo per ricostruire correttamente l’accaduto e accertarne le ...

Entra con l'auto nel Parco della Reggia di Caserta e si fa il bagno : Entra in auto nel Parco della Reggia di Caserta, raggiunge la fontana di Adone e Venere e si fa il bagno. Poi pubblica tutto su Instagram. Il protagonista è un 37enne Casertano, Paolo Sforza, che già a luglio scorso era assurto agli onori delle cronache perché, vestito da senatore dell’Antica Roma, si era bagnato alla fontana di Trevi per protestare a favore dei commercianti campani vittime della malavita organizzata. Suscitando, tra gli altri, ...

DIRETTA/ Teramo Casertana - risultato finale 4-3 - video tv : 7 gol e gara pirotecnica! : DIRETTA Teramo Casertana: streaming video e tv, risultato live della partita, valida per la 12giornata del girone C della Serie C.

DIRETTA/ Teramo Casertana - risultato 3-2 - streaming video tv : accorcia Paparusso! : DIRETTA Teramo Casertana: streaming video e tv, risultato live della partita, valida per la 12giornata del girone C della Serie C.

FRANCESCO Caserta - EX DI PAOLA CARUSO/ Ex bonas 'È fidanzato - ma scrive alle altre' : FRANCESCO CASERTA, ex fidanzato di PAOLA CARUSO e padre del piccolo Michelino, ancora nella bufera. Secondo l'ex bonas e Floriana Messina...

Domenica Live - Paola Caruso choc su Francesco Caserta : “Tradisce…” : Paola Caruso fa una rivelazione su Francesco Caserta a Domenica Live Paola Caruso è stata una degli ospiti di oggi di Barbara d’Urso a Domenica Live. La bionda influencer è tornata in studio a parlare del suo travagliato rapporto con Francesco Caserta, padre del piccolo Michelino. Paola ha rivelato che Francesco è ufficialmente fidanzato con una nuova ragazza, con cui si è accompagnato numerose volte ad alcuni eventi pubblici. Ma, oltre ...

Diretta/ Teramo Casertana - risultato 2-0 - video streaming tv : Mungo e Ferreira! : Diretta Teramo Casertana: streaming video e tv, risultato live della partita, valida per la 12giornata del girone C della Serie C.