Canottaggio – Dai Mondiali di Coastal Rowing arrivano 3 medaglie per l’Italia

Fonte : sportfair

(Di domenica 3 novembre 2019) Daidi, in corso di svolgimento ad Hong Kong,ben 3per l’Italia Con la disputa delle finali si sono conclusi oggi ad Hong Kong, sul campo di gara del Victoria Harbour, i Campionati2019 di. Ilcostiero italiano si conferma in buona salute e conclude questa edizione “orientale” del Mondiale con tre, un oro, un argento ed un bronzo. Led’oro e d’argento sono giunte nella specialità ammiraglia del, il quattro di coppia con timoniere, che ha visto battagliare dall’inizio alla fine della finalissima i due armi italiani delClub Genovese, composto da Giacomo Costa, Giorgio Casaccia, Federico Garibaldi, Edoardo Marchetti e Alessandro Calder al timone, e del CC Saturnia campione del mondo 2017 e 2018, che schierava Gustavo Ferrio, Stefano ...

