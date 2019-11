Cancro | Paolo Pizzo | «Nessuna vittoria vale quanto quella contro il tumore»

Oroscopo Paolo Fox - classifica fine settimana. Grande energia per il Toro - decisioni importanti per il Cancro : L'Oroscopo di Paolo Fox e la classifica di questo fine settimana. Paolo Fox ha analizzato le stelle per questo fine settimana e ha redatto l'Oroscopo segno per segno. Il fine...

L'annuncio choc di Paolo Vallesi : Ho avuto un Cancro : La rivelazione è arrivata a bruciapelo. Paolo Vallesi, cantautore che nel '92 a Sanremo è arrivato terzo con La forza della vita, ha confessato a Caterina Balivo in Vieni da me su Raidue di aver avuto un tumore. Una notizia inattesa, visto che l’artista ha 55 anni e nell’ambiente non si è mai sentito parlare di questa sua disgrazia. Lo ha fatto nel corso di una delle interviste “speciali” che Caterina Balivo fa ai suoi ospiti. "Ora posso ...

Paolo Vallesi : «Ho avuto il Cancro durante Ora o mai più» : Annalisa MinettiSilvia SalemiJessica MorlacchiDonatella MilaniDavide De MarinisBarbara ColaPaolo VallesiMichele PecoraOra o Mai più 2 si era concluso con la vittoria di Paolo Vallesi e della sua straordinaria coach, Ornella Vanoni. «Mi avete regalato una gioia che pensavo che non mi sarebbe stata più donata», aveva dichiarato il cantante toscano, 54 anni, sul palco della fortunata trasmissione condotta da Amadeus. Oggi, però, scopriamo che ...

Vieni da me - Paolo Vallesi rivela : “Ho avuto il Cancro mentre partecipavo a ‘Ora o mai più’” : La vittoria, le lacrime e la gioia di Paolo Vallesi alla seconda edizione di “Ora o mai più” hanno nascosto in realtà, uno dei periodi più difficili e bui dell’artista. Il cantautore in una delle “Domande al buio” di “Vieni da me”, condotto da Caterina Balivo su Rai Uno, ha confessato di aver vinto la battaglia contro il cancro proprio durante la partecipazione a “Ora o mai più”. “Ora posso raccontarlo perché è finita e non è più un ...

Vieni da me - Paolo Vallesi rivela : “Ho avuto il Cancro - ma non ne ho parlato per avere successo” : La vittoria, le lacrime e la gioia di Paolo Vallesi alla seconda edizione di “Ora o mai più” hanno nascosto in realtà, uno dei periodi più difficili e bui dell’artista. Il cantautore in una delle “Domande al buio” di “Vieni da me”, condotto da Caterina Balivo su Rai Uno, ha confessato di aver vinto la battaglia contro il cancro proprio durante la partecipazione a “Ora o mai più”. “Ora posso raccontarlo perché è finita e non è più un ...

