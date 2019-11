Camorra | Morra | ' a Pozzuoli fatto inaccettabile | Stato non permetta concerti e inni'

La festa in piazza della Camorra : show e fuochi d'artificio - così il boss riafferma il potere : fuochi d'artificio, musica neomelodica, folla in strada. La scena di giovedì scorso, nella zona popolare dei «600 alloggi» a Monterusciello, è un deja vu senza fine....

Nora Rizzi/ Preside antiCamorra : 'Intitolai la scuola a Giancarlo Siani' - Le Ragazze - : Chi è Nora Rizzi la Preside che negli anni '90 ha dato il via a un'intensa battaglia contro la camorra. Contro di lei, minacce e intimidazioni..., Le Ragazze,

Deputato M5s vs Saviano : "Dovrebbe essere stipendiato dalla Camorra per la pubblicità che le fa" : In un post su Facebook il duro attacco del parlamentare grillino Antonio Del Monaco allo scrittore di Caserta

Reddito di cittadinanza - De Luca a gamba tesa : "Pagata la manovalanza della Camorra" : Il Reddito di cittadinanza, secondo il governatore campano, è stato in molti casi "indebitamente sfruttato da lavoratori in...

Live-Non è la D’Urso - Tony Colombo : “La Camorra è una mer**”. E la moglie Tina Rispoli : “Lo dicono gli altri che il mio ex marito era un camorrista” : La saga trash che ha per protagonisti il cantante neomelodico Tony Colombo e sua moglie Tina Rispoli, vedova del boss Gaetano Marino, ucciso il 23 agosto 2012, sul lungomare di Terracina, continua nel salotto del lunedì sera di Barbara D’Urso. Questa volta, però, si passa di grado: perché non si parla solo della carrozza, dei cavalli e delle nozze più discusse d’Italia. Dopo la polemica per il matrimonio e il fascicolo della Procura aperto ...

Live-Non è la D'urso - Tony Colombo : 'Mai avuto niente a che fare con la Camorra' : Ieri 28 ottobre, il cantante neomelodico palermitano Tony Colombo è stato ospite insieme a sua moglie Tina Rispoli del programma tv di Canale 5 Live-Non è la D'urso. In particolare, la coppia si è dovuta difendere dalle accuse di legami con alcuni clan camorristici di Napoli riportate dal giornalista Signoretti. Quest'ultimo ha affermato che il fatto che un filone d'indagine sia andato al pool anticamorra deve far riflettere il cantante, visto e ...

Tony Colombo a Live-Non è la d'urso si difende dalle accuse : "Non appartengo alla Camorra" - il video : Il cantante neomelodico, ospite nel salotto televisivo di Barbara d'urso, nega ogni contatto con la camorra.

Live Non è la D'Urso - Tony Colombo : "Assurdo difendermi da una cosa che non ho fatto - non appartengo alla Camorra - alla malavita" : A inizio puntata, Tony Colombo e la moglie Tina si sono trovati di fronte a cinque sfere per rispondere alle polemiche che li hanno accompagnati nelle ultime settimane. Tra gli sferati, Alessandra Mussolini, Simona Izzo e Veronica Maya.Tina -reduce da un intervento al naso- è entrata in studio con il marito, Tony Colombo. Barbara ha spiegato l'inchiesta che coinvolge i due protagonisti, trainata da Fanpage e da Roberto Saviano. Un'indagine ...

Napoli : in carcere a 84 anni ‘Zi Minuzz’ - il sindaco della Camorra. Boss “neutrale” come la Svizzera : chi è Carmine Montescuro : Neutrale, come la Svizzera. Infatti il suo clan lo hanno chiamato “Piccola Svizzera”. Perché la figura di Carmine Montescuro, un vecchio signore di camorra di 84 anni che ha attraversato decenni di piogge di inchieste e di faide a Napoli senza bagnarsi, si collocava come “elemento neutrale nel panorama criminale cittadino e a essere operativo essenzialmente in affari di natura economica”, scrive il gip Alessandra Ferrigno in una poderosa ...

I clan di Camorra e gli affari sporchi del padre di una donna magistrato : Il re dei funerali finisce in carcere per reati di camorra. La figlia ? all?epoca brillante studentessa di giurisprudenza, oggi giudice a Foggia ? aveva avuto alle sue dipendenze in...

I clan di Camorra e gli affari sporchi del padre di una donna magistrato : Il re dei funerali finisce in carcere per reati di camorra. La figlia ? all?epoca brillante studentessa di giurisprudenza, oggi giudice a Foggia ? aveva avuto alle sue dipendenze in...

I clan di Camorra e gli affari sporchi del padre di una donna magistrato : Il re dei funerali finisce in carcere per reati di camorra. La figlia ? all?epoca brillante studentessa di giurisprudenza, oggi giudice a Foggia ? aveva avuto alle sue dipendenze in...

Camorra - scoperto nuovo clan : 23 arresti a Napoli : Blitz antiCamorra a Napoli. La squadra mobile ha arrestato 23 persone accusate a vario titolo di associazione di stampo mafioso, estorsioni aggravate, ricettazione e usura. Le indagini hanno consentito di ricostruire, grazie a intercettazioni, telefoniche e ambientali e alle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, l'esistenza e l'operatività di un'organizzazione criminale, facente capo a Carmine Montescuro, soprannominato "o' ...

Camorra - nuova stesa nei vicoli di Napoli : 8 colpi di pistola nel cuore della notte : A distanza di tre settimane un?altra stesa nel cuore della notte nei vicoli del quartiere Stella, al confine con il Rione Sanità. Intorno alle 2.30 otto colpi di pistola, stando alle...