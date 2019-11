Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 3 novembre 2019) L’11^ giornata del campionato di Serie A ha dato importanti indicazioni, nel frattempo a tenere banco è sempre ilcon nuove trattative nelle ultime ore. Situazioni caldissime anche sul fronte allenatori con alcune panchine bollenti. Ecco tutte le novità nel dettaglio. MOURINHO – Mourinho all’Arsenal? Secondo il “Times”, la scorsa settimana lo Special One si sarebbe incontrato a cena con Raul Sanllehi, direttore tecnico dei Gunners. L’allenatore Emery è infatti sulla graticola, dopo gli ultimi risultati deludenti l’allenatore potrebbe essere esonerato. BAYERN – Situazione delicata anche in casa Bayern Monaco. Il tempo per Niko Kovac è scaduto, il tecnico è stato esonerato. “Non sono un ingenuo e quello che penso io non conta, dovete chiederlo a chi decide”, rispondeva ieri a chi gli chiedeva del suo futuro. ...

CalcioWeb : #Calciomercato, ribaltoni in panchina: il sostituto di #Ibrahimovic e la cessione del Genoa -