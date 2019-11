Calciomercato Juventus | al PSG interesserebbe De Sciglio | non si esclude una contropartita

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 3 novembre 2019) Lavista contro il Torino non ha di certo brillato in quanto a gioco ma l'ottima prestazione dei granata unita ad un campo che non aiutava molto il gioco delle due squadre ha sicuramente condizionato l'andamento del match. Lal'ha messa quindi molto sul carattere e sulla voglia di vincere e il criticato De Ligt ha deciso la partita su calcio d'angolo, dopo un assist di Higuain. Nellaè spiccata l'assenza di Alex Sandro, sostituito da De, che, come è noto, è bravo a giocare su entrambe le fasce. La prestazione del terzino è stata condizionata sicuramente dall'assenza dai campi per molto tempo causa infortunio ma, nonostante questo, resta un giocatore seguito sul mercato. Depiace e molto a Leonardo, direttore generale del Paris Saint Germain e già in estate aveva provato ad acquistarlo. Trattativa che potrebbe clamorosamente riaprirsi a gennaio, ...

