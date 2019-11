Calcio | una mamma ha insultato mio figlio perché nero Sicuri che la Commissione Segre

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 novembre 2019) Sabato pomeriggio, partita dicategoria 2009, un campetto qualunque di una cittadina di provincia. In campo c’è mio, dieci anni fra una settimana. Si ferma un attimo per riprendere fiato. E sente quello che non avrebbe mai dovuto sentire. Che io mai avrei voluto potesse ascoltare. Una voce che da bordo campo grida il più trito e bieco insulto razzista. “Negro di …”. Si volta, per vedere chi è stato: scorge un gruppetto di genitori della squadra avversaria. E quella che mioha udito è una voce femminile. Non conta che il clima della partita fosse già teso (cosa che peraltro non dovrebbe mai accadere, specie quando a giocare sono dei bambini, che dovrebbero solo divertirsi). Nulla può giustificare quanto avvenuto. Mi domandavo quando sarebbe toccato a noi. Finora ci era andata bene e ultimamente avevo un po’ abbassato la guardia. Il clima di questo nostro povero bel ...

