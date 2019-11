Calcio italiano in lutto | Alberto Rivolta stroncato a 51 anni da una malattia incurabile

Sono venuto a seppellire il Calcio italiano - non a farne l’elogio : Amici, concittadini italiani prestatemi orecchio. Sono venuto a seppellire il calcio italiano, non a farne l’elogio. Il nobile campionato vi ha detto che il Napoli era ambizioso: se era, ebbe grave colpa; ed il Napoli l’ha gravemente scontata. Qui, col beneplacito di Nicchi e degli altri – che Nicchi è un uomo d’onore, e anche gli altri, tutti uomini d’onore – Sono venuto a parlare al funerale del calcio italiano. Fu una mia passione, ...

«È un attacco alla mia persona». Ancelotti è lo straniero del Calcio italiano : Lo sdoganamento è arrivato domenica sera, nel salottino di Sky. Quando Fabio Caressa, con mille distinguo e trecento mani avanti, l’aveva buttata lì: “Eh ma Ancelotti ha portato il Napoli ai tempi di Benitez”. Che poi è l’ultimo che a Napoli ha vinto qualcosa e ha costruito una squadra che ha retto sei anni. Ma sono quisquilie. Quel che accomuna Benitez e Ancelotti è la loro estraneità, come ben descritto da Raniero ...

Ziliani : “Rizzoli e Nicchi - rovina del Calcio italiano - dovrebbero dimettersi” : Non si placa ancora Paolo Ziliani che sui social tuona ancora contro Nicchi e Rizzoli. Dopo i commenti espliciti agli episodi avvenuti durante Napoli-Atalanta e Juve-Genoa, il giornalista del Fatto Quotidiano prende atto, come ha sottolineato anche l’allenatore Carlo Ancelotti, che probabilmente finirà tutto a “tarallucci e vino” ne per questo lui vuole prendere definitivamente le distanze dalla “truffa” della Serie ...

Lozano : “Ancelotti mi dà fiducia. Il Calcio italiano non è come quello in Olanda” : Chi ha sicuramente reso al di sotto delle aspettative, contro il Salisburgo, è stato Hirving Lozano. Preferito in avvio di partita a Lorenzo Insigne, il messicano non ha inciso, tanto da lasciare spazio al capitano che, al contrario, ha risolto la partita con il gol del 3-2. Lozano ha rilasciato delle dichiarazioni a Espn. “Ogni volta che vado in campo do il massimo. Ancelotti mi sta dando tanta fiducia e spero di aiutare sempre la squadra ...

Lazio - la vera sconfitta è fuori dal campo : tifosi replicano il saluto nazista - il Calcio italiano si vergogna davanti all’Europa : Lazio ko 2-1 contro il Celtic, ma la vera sconfitta è fuori dallo stadio: i tifosi replicano il saluto nazista prima della partita, l’episodio mette in imbarazzo il calcio italiano “L’ombra del razzismo sul match. Un gruppo di tifosi della Lazio è stato filmato mentre facevano il saluto nazista nel centro della città“, un misto di incredulità e disgusto nelle parole con le quali la BBC commmenta la sfida di Europa ...

Sconcerti : il confronto con la realtà europea banalizza il Calcio italiano (che è lento) : Sul Corriere della Sera Mario Sconcerti sulle italiane impegnate in Champions. In 10 partite giocate, il calcio italiano ha messo insieme 12 punti, una media di buona salvezza finale, scrive. Cosa che mette in dubbio il livello del nostro calcio rispetto al resto d’Europa. Soprattutto, i dubbi li fa nascere l’Atalanta. Le uniche tre partite vinte sono state le due della Juve e una del Napoli. Ieri la Juventus, con 7 punti in tre ...

C’era una volta il campionato italiano di Calcio - una favola antica che non tornerà più! : EDITORIALE – C’era una volta il campionato italiano di calcio, una favola antica che non tornerà più! Eh già, non ci sono parole. Ieri sera, durante la gara Juventus-Bologna, qualche milionata di italiani ha assistito all’ennesimo delitto perpetrato nei confronti di quello che una volta era definito lo sport più bello del mondo. Minuto 93’, partita sul 2-1 per i bianconeri, mani in area di De Ligt che blocca l’azione avversaria, ...

Contributi Statali allo sport italiano 2020 : più soldi per tutte le Federazioni! Il dettaglio e la classifica delle più ricche : Calcio in testa : Lo Stato italiano garantirà allo sport ben 64 milioni di euro in più rispetto all’anno passato, una cifra di grande rilievo che andrà divisa tra varie parti come hanno spiegato Vincenzo Spadafora (Ministro dello sport) e Rocco Sabelli (Presidente di sport e Salute). Alle Federazioni affiliate al Coni andrà gran parte della torta cioè 44,5 milioni di euro ma ci saranno anche i 4 milioni del “premio efficienza” per le Federazioni ...

De Paola su Lotito e De Laurentiis : ”Rappresentano un appiattimento del Calcio italiano” : De Paola: Campionato più avvincente, il Napoli può recuperare, ma Ancelotti ha trasformato la squadra lasciando le individualità in balia di se stesse In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista per parlare di De Laurentiis, Lotito, Napoli ed altro. Queste le sue parole: SU DE Laurentiis “Dalla parte di De Laurentiis? Abbiamo spesso parlato della strategia di ...

Aglietti : “Insigne è un capitale del Calcio italiano e va tutelato” : Aglietti: Insigne sta vivendo un periodo difficile, non si è capito bene cosa volessero fare società e allenatore, ma è un capitale del calcio italiano Alfredo Aglietti, doppio ex di Napoli e Verona, è intervenuto a Radio Sportiva per presentare la sfida di sabato tra la squadra azzurra e la compagine veneta. Queste le sue parole: “Il Napoli ha già fatto qualche passo falso che determina il distacco in classifica e non può più ...

Il Messaggero : Pioli e Ranieri - i Mister Wolf del Calcio italiano : I Mister Wolf del calcio italiano. Definisce così, Il Messaggero, Stefano Pioli e Claudio Ranieri. Di professione fanno i risolutori di problemi: “se qualcuno li chiama, accorrono con una rapidità persino sorprendente e a tempo di record sistemano situazioni estremamente critiche. Sono diventati, volenti o magari anche un po’ nolenti, specialisti del pronto intervento in panchina”. E forse non è una semplice coincidenza il fatto che siano stati ...

Calciomercato Juventus - Paratici piomba sul talento italiano : i dettagli! : Calciomercato Juventus – Paratici continua a monitorare tutti i talenti di Serie A. Da Tonali a Chiesa, passando per Orsolini. Proprio l’esterno del Bologna è tornato fortemente nel mirino bianconero. Non è più della Juventus, ma la Juventus non lo molla. Riccardo Orsolini ha conquistato il Bologna e punta ad un posto in Nazionale, con il Ct Mancini che lo segue attentamente e lo terrà d’occhio in vista di Euro ...

Le foto della partita fra vecchie glorie del Calcio italiano e tedesco : Ieri sera in Baviera si è giocata una partita benefica con tanti campioni del passato, da Andrea Pirlo a Bruno Conti, da Torsten Frings a Jürgen Klinsmann