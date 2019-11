Cagliari | che personalità! Spettacolo rossoblu a Bergamo | l’Atalanta si complica la vita

Pagelle e Highlights 10^ giornata : Napoli-Atalanta 2-2 - Ilicic risponde a Milik nel finale. Juve-Genoa 2-1 - decide Ronaldo dal dischetto. Cagliari- Bologna 3-2 - doppio Joao Pedro. Lazio-Torino 4-0 e Udinese-Roma 0-4 : Pagelle 10 giornata- Il Verona supera a sorpresa il Parma al Tardini grazie al gol di Lazovic. Parma arrembante per gran parte della gara, ma veneti abili a reggere botta e a portare a casa 3 punti fondamentali in chiave salvezza. Vince anche l’Inter, grazie ai gol di Lautaro Martinez e Lukaku. Per il belga […] L'articolo Pagelle e Highlights 10^ giornata: Napoli-Atalanta 2-2, Ilicic risponde a Milik nel finale. Juve-Genoa 2-1, ...

Cagliari - 11enne abusato sessualmente dal 60enne che doveva prendersi cura di lui : Gli agenti della squadra mobile del capoluogo sardo hanno tratto in arresto un sessantenne del posto con la pesantissima accusa di violenza sessuale su minore. L'uomo avrebbe abusato di un bimbo di 11 anni che era di solito affidato a lui dagli stressi genitori perché dovevano andare al lavoro.Continua a leggere

Cagliari-Bologna - Maran incorona Mihajlovic : “per ciò che ha dimostrato merita la Panchina d’Oro” : L’allenatore del Cagliari ha parlato benissimo del collega serbo, augurandogli addirittura di vincere la Panchina d’Oro Cagliari e Bologna si affronteranno domani alla Sardegna Arena nel decimo turno del campionato di Serie A, in Panchina però non ci sarà Sinisa Mihajlovic, che ha già iniziato il terzo ciclo di chemioterapia per debellare la leucemia diagnosticatagli in estate. LaPresse/Tano Pecoraro Sul coraggio e sulla ...

Formazioni ufficiali Torino-Cagliari : Iago Falqué accanto a Belotti - poche sorprese per Maran : Formazioni ufficiali Torino-Cagliari – Mazzarri rischia grosso. Il Torino è reduce da una serie di risultati negativi, ultimo la sconfitta contro l’Udinese. I granata devono tornare alla posta piena. Non sarà facile visto che avversario del Toro è il Cagliari, una delle squadre più in forma del campionato. La compagine di Maran si sta rivelando come sorpresa di questo avvio di stagione e si mantiene stabilmente nelle prime ...

Il video del ragazzo che picchia un altro ragazzo a Cagliari non mostra un’aggressione omofoba : Secondo la ricostruzione della Polizia postale i due ragazzi ripresi nel video stavano litigando per altre ragioni

Cagliari - il crac dell’impero sardo della sanità di Scanu : dalla società svuotata in 7 giorni alla “eccessiva tolleranza” delle banche : Un maxi-buco di 60 milioni di euro attorno ai giri d’affari di diverse società, usate come vasi comunicanti per coprire le falle di una gestione disinvolta, sotto l’occhio tollerante delle banche. Un susseguirsi vorticoso di passaggi da un contenitore all’altro, con cessione di rami d’azienda e trasferimenti finanziari milionari in una sorta di gioco delle tre carte che alla fine lasciava a mani vuote i creditori delle società ormai decotte, ...

Cagliari - tensione tra tifosi prima dell’amichevole contro il Pogon [DETTAGLI] : Momenti di tensione questa sera all’esterno della Sardegna Arena poco prima della partita amichevole tra il Cagliari e il Pogon Szczecin, squadra che milita nella prima divisione polacca. Un tifoso rossoblu è stato portato in ospedale con un codice verde per aver ricevuto un pugno. Tutto è avvenuto intorno alle 20,30. Un gruppo di tifosi polacchi che si trovava all’esterno dello stadio ha fronteggiato un gruppetto di supporter ...

Video/ Roma Cagliari - 1-1 - : highlights e gol - pareggio tra le polemiche - Serie A - : Video Roma Cagliari, risultato finale 1-1,: gli highlights e i gol della partita che si è giocata per la settima giornata del campionato di Serie A.

Roma Tv - Ruggiero Rizzitelli lascia lo studio dopo la partita col Cagliari : "Se dico quello che penso mi denunciano" (Video) : Proteste in campo, ma anche negli studi tv. Le polemiche di Roma-Cagliari proseguono anche nel post-partita con la clamorosa decisione di Ruggiero Rizzitelli di abbandonare la trasmissione di Roma Tv.Si sta commentando il match dei giallorossi e la mancata concessione del gol di Kalinic, annullato in extremis dall’arbitro Massa per una presunta spinta dell’attaccante su Pisacane. A @Romatv hanno preso bene l'arbitraggio di ...

Roma-Cagliari 0-1 - la Diretta Joao Pedro dal dischetto : Si affrontano quest'oggi alle ore 15 per la 7a giornata di Serie A Roma e Cagliari, al momento rispettivamente a 11 e 10 punti in classifica. Padroni di casa corsari nello scorso turno, 0-1 sul...

Roma-Cagliari - Fonseca : “Scelte obbligate - out anche Florenzi. Pressione? Chi non la sopporta coltivi patate” : Paulo Fonseca, tecnico della Roma, alla vigilia della sfida contro il Cagliari, ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi sugli avversari di domani e sugli infortuni che rendono le scelte di formazione praticamente obbligate: “Mi aspetto una partita difficile, contro una squadra che sta facendo un ottimo campionato e che viene da una serie di risultati positivi. Noi veniamo da un periodo complicato, con pochissimo tempo per ...

Roma-Cagliari - Fonseca : “Sarà una partita complicata. Scelte obbligate - out anche Florenzi” : Paulo Fonseca, tecnico della Roma, alla vigilia della sfida contro il Cagliari, ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi sugli avversari di domani e sugli infortuni che rendono le Scelte di formazione praticamente obbligate: “Mi aspetto una partita difficile, contro una squadra che sta facendo un ottimo campionato e che viene da una serie di risultati positivi. Noi veniamo da un periodo complicato, con pochissimo tempo per ...

A Cagliari la proposta di istituire il “cimitero dei feti” fa scattare le polemiche : L'idea della maggioranza di centrodestra del Consiglio comunale di Cagliari è quella di istituire un registro e un cimitero dei bambini non nati, denominato "giardino degli angeli". I consiglieri del centrosinistra sono fortemente contrari perché la mozione è in contrasto con la legge 194 sull'aborto e lede i diritti delle donne.Continua a leggere

La nuova vita a Cagliari e l’addio all’Inter - a tutto Nainggolan : “strano non calcolare più un giocatore che…” : Il centrocampista belga ha parlato della sua nuova avventura a Cagliari, soffermandosi anche sulle sue esperienza alla Roma e all’Inter Radja Nainggolan è tornato a casa, il centrocampista belga infatti si è ripreso la maglia del Cagliari nel corso dell’ultima finestra di mercato, spinto anche dalla decisione dell’Inter di non contare più su di lui. LaPresse/Alessandro Tocco Una situazione strana, che il Ninja è riuscito ...