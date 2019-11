Brian Tarantina | star di Donnie Brasco | ​trovato morto nella sua abitazione

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 3 novembre 2019) Novella Toloni Èa 60 anni l'attore italoamericano, noto per i suoi ruoli da criminale malavitoso in film come Carlito's Way e. L'attore è stato trovato senza vita nel suo appartamento di New York ma è giallo sulle cause del decesso, l’attore italoamericano famoso per i ruoli in film come "Carlitòs Way" e "", è stato trovatosuadi Manhattan. Il corpo del 60enne è stato ritrovato privo di vita sul divano del suo appartamento dalla nipote. A nulla è valso l’intervento dei paramedici, che sono giunti sul posto e che hanno solo potuto constatare la morte dell’uomo. Le cause del decesso rimangono però un mistero. Per questo la polizia sta vagliando tutte le ipotesi e ha disposto ulteriori accertamenti nell’appartamento e l'autopsia per determinare le cause esatte della morte. Secondo quanto ...

