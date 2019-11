Brescia – La dura decisione del club dopo il ko contro il Verona | esonerato Corini

Verona-Brescia - la dura presa di posizione di Juric : “Nessun coro razzista contro Balotelli - solo sfottò” : “Balotelli? Oggi non c’era niente. C’erano grandi fischi e sfottò nei confronti di un grandissimo giocatore ma non c’era niente altro. Se ci fossero stati lo direi perché mi fanno schifo e sono inaccettabili, ma oggi ho sentito cori, fischi e sfottò. Mi fanno schifo i cori razzisti ma oggi non ne ho sentito neanche uno, non diciamo ca….”. Lo ha detto il tecnico del Verona, Ivan Juric a Sky ...