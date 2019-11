Boxe | Canelo Alvarez batte Kovalev per ko e fa suo il mondiale WBO dei mediomassimi

Boxe - Canelo Alvarez : “Ho scritto la storia - vittoria per i messicani. Il futuro? Vediamo. Golovkin non è una sfida” : Canelo Alvarez si è laureato Campione del WBO dei mediomassimi, il messicano ha mandato ko il russo Sergey Kovalev nel corso dell’undicesima ripresa e ha così conquistato l’ambita cintura con una micidiale combinazione gancio sinistro-diretto destro che ha travolto l’avversario. Canelo Alvarez ha scritto una pagina di storia del pugilato e attualmente detiene i titoli iridati in tre categorie di peso differenti (è il Re dei ...

Boxe : chi è Sergey Kovalev - il campione mondiale WBO dei pesi mediomassimi che Canelo vuole detronizzare : Si avvicina il momento dell’atteso incontro valevole per il titolo mondiale dei pesi mediomassimi WBO tra Sergey Kovalev e Canelo Alvarez, uno degli eventi dell’anno nel mondo del pugilato globale. Andiamo allora a scoprire chi è “Krusher“. 36 anni, russo, nato a Kopeysk, non lontano dagli Urali, Kovalev ha messo insieme buona parte del proprio percorso da dilettante nella sua Russia, con varie puntate nei Mondiali ...

Canelo Alvarez vs Sergey Kovalev - Mondiale WBO mediomassimi Boxe 2019 : data - programma - orario d’inizio - tv e streaming : Saul Alvarez e Sergey Kovalev si affronteranno per il Mondiale WBO dei pesi mediomassimi (o massimi leggeri): l’appuntamento è per sabato 2 novembre all’MGM Grand Garden Arena di Las Vegas (Nevada, USA). Si tratta di uno degli incontri più attesi dell’intera stagione di pugilato, un appunto davvero imperdibile per tutti gli appassionati della nobile arte che attendevano questa contesa da diverso tempo. Da una parte il ...

Boxe - Canelo Alvarez milionario : contratto faraonico. Quanto guadagna per sfidare Kovalev nel Mondiale dei mediomassimi? : Canelo Alvarez vuole scrivere una vera e propria pagina di storia della Boxe, il messicano si appresta ad affrontare il russo Sergey Kovalev nel match che sabato 2 novembre metterà in palio il Mondiale WBO dei pesi mediomassimi. Il 29enne va a caccia della terza cintura iridata in tre categorie differenti di peso, le deterrebbe contemporaneamente come è capitato raramente in passato e diventerebbe ancora più apprezzato dal grande ...

Boxe - Canelo Alvarez per scrivere la storia! Sfida a Kovalev per il Mondiale dei mediomassimi - 3 titoli in 3 categorie diverse : Saul “Canelo” Alvarez vuole scrivere la storia della Boxe ed è pronto per disputare uno degli incontri più attesi della stagione: il fuoriclasse messicano affronterà Sergey Kovalev nel match valido per il Mondiale WBO dei pesi mediomassimi, l’appuntamento è per sabato 2 novembre all’MGM Grand Garden Arena di Las Vegas (USA). Gli amanti della nobile arte aspettano questo momento già da diverso tempo, il fuoriclasse di ...

Boxe : a Las Vegas Canelo vs Kovalev - domenica 3 novembre in streaming su DAZN : Sta ormai per scadere il conto alla rovescia per uno dei match di Boxe più attesi di questo finale di 2019, ovvero la supersfida tra campioni in programma a Las Vegas (Nevada, Usa) sabato 2 novembre (quando saranno le prime ore di domenica 3 novembre in Italia). Sul ring dell'MGM Grand Garden Arena si affronteranno infatti Saul "Canelo" Alvarez e Sergey Kovalev, in un match valido per il titolo mondiale WBO dei pesi mediomassimi....Continua a ...