Bonus Facciata | lo Stato pagherà il 90% dei lavori

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 3 novembre 2019) Nel disegno di Legge di Bilancio 2020 (secondo la bozza aggiornata al 30 ottobre), oltre alle importanti clausole che eviteranno l'aumento dell'Iva ed alla tanto discussa tassa sulla plastica, è presente una novità di cui si è parlato meno ma che può dare molti benefici a cittadini e lavoratori. Questa è inserita nell'articolo denominato "recupero e restauro delle facciate degli edifici" e si tratta di incentivo che concederà, se non modificato durante il percorso parlamentare di approvazione della manovra finanziaria, la possibilità di recuperare attraverso detrazioni dall'imposta sul reddito il 90% delle spese relative alla manutenzione di facciate affrontate a partire dal 1 gennaio 2020 e non oltre il 31 dicembre dello stesso anno. I termini esatti di questo beneficio non sono del tutto noti, ma vediamo meglio i possibili risvolti.: gli ambiti di applicazione Nella ...

