Bologna | Sabatini svela una clamorosa indiscrezione di mercato | “Ibrahimovic vuole venire

Fonte : sportfair

(Di domenica 3 novembre 2019) Il responsabile dell’area tecnica delhato come Ibrahimovic voglia trasferirsi alper aiutare Mihajlovic Solo a pensarci, vengono davvero i brividi. Figuriamoci se poi dovesse accadere davvero. Zlatan Ibrahimovicil, a rivelarlo è Waltersubito dopo il match con l’Inter, perso al Dall’Ara a causa della doppietta di Lukaku. Tano Pecoraro/LaPresse Il responsabile dell’area tecnica ha aperto al clamoroso arrivo dello svedese, sottolineando come si tratti di una trattativa che potrebbe andare in porto: “Ibrahimovicda noi per un rapporto che ha con Sinisa, non è impossibile, si può fare e se dovesse succedere sarebbe per una questione di affetto tra loro due. Ibra vorrebbe aiutarlo e posso dire che noi faremo di tutto perché succeda questa follia“.L'articolouna ...

GoalItalia : Sabatini sgancia la bomba: 'Ibra vuole venire ad aiutare Mihajlovic, faremo di tutto perchè accada questa follia'… - DiMarzio : Le parole del direttore sportivo del #Bologna Walter #Sabatini dopo la sconfitta con l'#Inter #SerieATIM - Gazzetta_it : #BolognaInter, #Sabatini punge #LautaroMartinez: “Il rigore? È scaltro, ha fatto un tuffetto...” -