Basket - Serie A 2019-2020 : Cantù stravince il derby - serata da dimenticare per Cremona : L’Acqua San Bernardo Cantù espugna Cremona e fa suo il derby lombardo, posticipo della settima giornata della Serie A di Basket. Prova molto convincente quella offerta dai ragazzi di Pancotto, che hanno comandato la partita fin dai primi istanti, non permettendo mai alla Vanoli di rientrare in partita. Con questa vittoria Cantù porta il suo bilancio in parità (3 vinte e 3 perse), mentre Cremona appesantisce il passivo (2 vinte e 4 ...

Serie A Basket – Trieste ko contro Pistoia : sorridono Cremona e Brescia : Risultato amaro per Trieste e Cantù: i risultati della settima gioranta di Serie A di Basket Una settima giornata di Serie A di Basket ricca di match. Dopo la settima vittoria concsecutiva della Virtus Bologna, che si conferma in vetta alla classifica, festeggia anche Pistoia per il successo contro Trieste. I padroni di casa hanno trionfato col punteggio di 76-72, trascinati dai 21 punti di Salumu. Bene anche Treviso, che ha mandato al ...

Basket - Serie A 2019-2020 - 7a giornata : Pistoia lascia Pesaro sola all’ultimo posto - Brescia espugna il PalaDozza sponda Fortitudo Bologna : Si è concluso un segmento importante di incontri della settima giornata della Serie A 2019-2020. Cambiano, in particolare, le cose nella coda della classifica, con l’OriOra Pistoia che batte Trieste e si schioda da quota zero punti, dove rimane invece Pesaro dopo la sconfitta contro Treviso. Brescia, invece, riesce a passare al PalaDozza versione Fortitudo. Andiamo a vedere l’andamento dei match. ORIORA Pistoia-PALLACANESTRO TRIESTE ...

Basket - Serie A 2019-2020 - 7a giornata : Pistoia lascia Pesaro sola all’ultimo posto - Brescia batte la Fortitudo Bologna : Si è concluso un segmento importante di incontri della settima giornata della Serie A 2019-2020. Cambiano, in particolare, le cose nella coda della classifica, con l’OriOra Pistoia che batte Trieste e si schioda da quota zero punti, dove rimane invece Pesaro dopo la sconfitta contro Treviso. Brescia, invece, riesce a passare al PalaDozza versione Fortitudo. Andiamo a vedere l’andamento dei match. ORIORA Pistoia-PALLACANESTRO TRIESTE ...

LIVE Fortitudo Bologna-Brescia 74-88 - Serie A Basket in DIRETTA : la Leonessa espugna il PalaDozza con un grande secondo tempo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.50 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata! 20.48 Per i ragazzi di Vincenzo Esposito 18 di Lansdowne, 14 più 8 rimbalzi di Horton, 15 di Laquintana (5 su 5 dal campo!), 13 di Abass, 7 assist di Vitali. 20.47 Inutili per i padroni di casa i 22 punti di Aradori e gli 11 ciascuno di Mancinelli e Robertosn, svegliatosi troppo tardi. 74-88 Finisce qui, la Leonessa è la prima a ...

Basket femminile - Serie A1 2019-2020 : i risultati della 5^ giornata. Venezia batte San Martino di Lupari - Ragusa fa suo il derby : Si sono disputate nel pomeriggio cinque delle sette partite in programma per la quinta giornata della Serie A1 di Basket femminile. Dopo aver assistito, nella serata di ieri, alla prima vittoria stagionale di Costa Masnaga, oggi gli occhi erano puntati in particolare sul derby veneto tra Umana Reyer Venezia e San Martino di Lupari, sfida tra due delle tre squadre ancora a punteggio pieno. A spuntarla sono state le Veneziane ...

Basket femminile - Serie A1 2019-2020 : i risultati della 5^ giornata. Venezia batte San Martino di Lupari - Ragusa fa suo il derby : Si sono disputate nel pomeriggio cinque delle sette partite in programma per la quinta giornata della Serie A1 di Basket femminile. Dopo aver assistito, nella serata di ieri, alla prima vittoria stagionale di Costa Masnaga, oggi gli occhi erano puntati in particolare sul derby veneto tra Umana Reyer Venezia e San Martino di Lupari, sfida tra due delle tre squadre ancora a punteggio pieno. A spuntarla sono state le Veneziane che si mantengono in ...

LIVE Fortitudo Bologna-Brescia 36-40 - Serie A Basket in DIRETTA : Leonessa in vantaggio ma primo tempo equilibratissimo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 36-40 Finisce il primo tempo con due su due ai liberi di Laquintana, 11 punti per lui, a 8 decimi dalla fine. Appuntamento a tra circa un quarto d’ora per la seconda metà gara! 36-38 Mancinelli in sottomano. 34-38 Due su due di Abass ai liberi. 34-36 Aradori dall’angolo destro e in doppia cifra! Timeout Brescia. 32-36 Abass in sospensione! 32-34 Gran canestro da sotto di ...

Serie A Basket – Tutto facile per l’Olimpia Milano : la Virtus Bologna trionfa e si conferma in vetta : Buone prestazioni per Olimpia Milano e Virtus Bologna: Tutto facile per la squadra di Djordjevic che conquista la settima vittoria consecutiva in campionato La settima giornata di Serie A regala un grande sorriso alla Virtus Bologna: la squadra di Djordjevic ha portato a casa un’altra vittoria, contro la Reggiana, col punteggio di 59-79, trascinata dai 16 punti di Hunter e Gaines, confermandosi così prima a 14 punti con sette ...

Basket - Serie A 2019-2020 : la Virtus Bologna si impone nel derby emiliano contro Reggio Emilia. Milano supera Varese in quello lombardo : In questa settima giornata di Serie A Basket 2019-2020 si sono tenuti due derby, quello emiliano tra Grissin Bon Reggio Emilia e Virtus Bologna e quello lombardo tra Olimpia Milano e Openjobmetis Varese. Di seguito andiamo a vedere, nel dettaglio, come sono andati. GRISSIN BON Reggio EMILIA – Virtus Bologna 59-79 (15-21, 16-19, 11-18, 17-21) La Virtus parte col piede giusto e segna i primi punti della partita con una bomba di ...

Basket - Serie A 2019-2020 : la Virtus Bologna si impone nel derby emiliano contro Reggio Emilia. Milano supera Varese in quello lombardo : In questa settima giornata di Serie A Basket 2019-2020 si sono tenuti due derby, quello emiliano tra Grissin Bon Reggio Emilia e Virtus Bologna e quello lombardo tra Olimpia Milano e Openjobmetis Varese. Di seguito andiamo a vedere, nel dettaglio, come sono andati. GRISSIN BON Reggio EMILIA – Virtus Bologna 59-79 (15-21, 16-19, 11-18, 17-21) La Virtus parte col piede giusto e segna i primi punti della partita con una bomba di Ricci. I ...

LIVE Milano-Varese - Serie A Basket in DIRETTA : 93-69 - Olimpia vittoriosa in una partita dominata. 17 punti di Moraschini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Termina così la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! TOP SCORER – MILANO: Moraschini 17; VARESE: Clark 14 FINISCE QUI. partita totalmente dominata da Milano, che sale a quota 8 punti in classifica 93-69 1/2 Simmons Stoppata irregolare di Biligha su Simmons perché c’è il fallo prima, due liberi 93-68 2/2 Cinciarini Liberi che ...

LIVE Milano-Varese - Serie A Basket in DIRETTA : 80-55 - Olimpia in chiaro controllo a 5' dalla fine : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 81-61 A segno da tre Natali 81-58 1/2 Moraschini Due tiri liberi per Moraschini, il fallo è di Natali vicino a canestro 80-58 3/3 Jakovics Fallo di Burns sulla tripla di Jakovics, sono tre tiri liberi per il numero 7 di Varese. Time out Messina 80-55 Correzione volante di Simmons 80-53 1/2 Jakovics Antisportivo di Mack dopo la palla persa. L’ex NBA sta cercando ancora il suo posto nel ...

LIVE Milano-Varese - Serie A Basket in DIRETTA : 74-45 - divario incolmabile scavato dall’Olimpia nel terzo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Inizia l’ultimo quarto TOP SCORER – MILANO: Moraschini 16; VARESE: Clark 14 Finisce il terzo quarto, l’Olimpia è ormai in controllo, partita dominata. Due falli di Mack per fermare Varese, 2″7 al termine del terzo quarto con la rimessa in arrivo perché il bonus non era finito 74-45 Tripla di Nedovic, arriva vicina al +30 Milano 71-45 Rimbalzo in attacco e appoggio ...