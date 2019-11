Basket - Serie A 2019-2020 : a Brindisi l’anticipo domenicale - battuta Venezia 75-71 : Nella partita dell’ora di pranzo domenicale della settima giornata di Serie A 2019-2020 di Basket la Happy Casa Brindisi ha battuto col punteggio di 75-71 la Umana Reyer Venezia. Partenza sprint di Brindisi con un 5-0 firmato Adrian Banks, Venezia riaggancia gli avversari sul 10-10 ma i padroni di casa riallungano sul 18-13, il primo quarto finisce 21-17 per i pugliesi, che nei primi quattro minuti del secondo periodo piazzano un parziale di ...

LIVE Fortitudo Bologna-Brescia - Serie A Basket in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca di Fortitudo-Pistoia – La cronaca di Nanterre-Brescia di Eurocup Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE testuale di Pompea Fortitudo Bologna-Germani basket Brescia, partita valida per la settima giornata di Serie A 2019-2020! Loading… Loading… Entrambe le squadre stanno disputando un’ottima stagione, in particolare i bolognesi ...

LIVE Reggio Emilia-Virtus Bologna - Serie A Basket in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE testuale di Grissin Bon Reggio Emilia-Virtus Bologna partita valida per la settima giornata di Serie A 2019-2020! Il derby della Via Emilia. Due formazioni che stanno facendo davvero molto bene in questa prima fase di stagione, come testimoniano il terzo e il primo posto rispettivamente per i reggiani e i felsinei. ...

LIVE Milano-Varese - Serie A Basket in DIRETTA : Olimpia per proseguire la risalita in classifica : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della giornata – Sassari-Roma, l’anticipo di ieri Buon pomeriggio a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del derby lombardo tra Milano e Varese, valido per la settima giornata della Serie A 2019-2020. Torna in scena il sentitissimo derby tra due delle formazioni che hanno fatto la storia del basket italiano, sia in Italia che in Europa, con le tante Coppe Campioni ...

Calendario Serie A Basket - orari delle partite di oggi (3 novembre) : come vederle in tv e streaming : Dopo l’antipasto di ieri con l’anticipo serale tra Dinamo Sassari e Virtus Roma, è in arrivo la parte più importante della settima giornata della Serie A 2019-2020. Si comincia a mezzogiorno, con la replica del match di Supercoppa Italiana tra Brindisi e Venezia, questa volta al PalaPentassuglia. Spazio poi al big match odierno, quello tra Reggio Emilia e Virtus Bologna, in programma alle 17 e che vede il PalaBigi tutto esaurito. ...

Basket femminile - Serie A1 2019-2020 - 5a giornata : Costa Masnaga piazza sorpresa e prima vittoria - Broni sconfitta in volata : prima vittoria in Serie A1 per la Limonta Sport Costa Masnaga per quanto riguarda questa stagione, e giunge anche in una maniera che, se non è rocambolesca, perlomeno ha del romanzesco. Nell’impianto di Via Verdi, la squadra di coach Seletti batte per 73-67 la Della Fiore Broni, grazie a una gran prova di Jori Davis (19 punti) e del trio formato da Valentina Baldelli, Reyna Lee Frost e Elisabeth Pavel, tutte a quota 14 (con Frost che ...

Basket - 7a giornata Serie A 2019-2020 : la Dinamo Sassari domina l’anticipo contro la Virtus Roma : E’ una Dinamo Sassari straripante quella che domina l’anticipo della settima giornata della Serie A 2019-2020. La squadra di Gianmarco Pozzecco ha demolito la Virtus Roma per 108-72 al termine di un match che è stato in equilibrio solo nei primi dieci minuti. Già nel secondo quarto Sassari ha allungato con un parziale di 32-11, facendo calare il sipario sull’incontro. Ottima prestazione in casa Dinamo per Dyshawn Pierre, autore di 19 ...

LIVE Dinamo Sassari-Virtus Roma Basket 108-72 - Serie A in DIRETTA : i padroni di casa travolgono la squadra della capitale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete su OA Sport per avere tutte le notizie sulla pallacanestro italiana, europea e statunitense. Finisce così. Partita durata appena un quarto e mezzo. La Dinamo Sassari travolge la Virtus Roma per 108-72, tirando con un irreale 15/31 dall’arco. 108-72 Baldasso con un canestro da due. 108-70 Ancora Magro. +38 Sassari. 106-70 ...

Serie A Basket – Sassari tocca ‘quota 100’ nell’anticipo della 7ª giornata : Virtus Roma distrutta dai sardi : La squadra di coach Pozzecco non lascia scampo ai propri rivali, prendendosi momentaneamente il secondo posto solitario in classifica La Dinamo Sassari non lascia scampo alla Virtus Roma nell’anticipo della settima giornata del campionato di Serie A di Basket, gli uomini di Pozzecco infatti si impongono con il punteggio di 108-72, ottenendo così la seconda vittoria consecutiva dopo quella in trasferta contro Cantù. Una prestazione ...

