Basket | i campioni d' Italia della Reyer Venezia sconfitti dalla Happy Casa Brindisi 75-71

(Di domenica 3 novembre 2019) Inizio di stagione spumeggiante per la, che nel lunch match odierno, giocato contro id', ha avuto la meglio sui lagunari per 75-71, conquistando così la quinta vittoria nel campionato di Serie A, giunto alla nona giornata quest'oggi. La partita si è giocata proprio nel capoluogo di provincia pugliese, al Palapentassuglia, come sempre esaurito in ogni ordine di posto. I biancazzurri di coach Vitucci hanno tenuto a bada laper tutta la duratacontesa, avendo anche margini di vantaggio piuttosto consistenti. Pubblico in visibilio quando il tabellone ha segnalato il punteggio finale che sorrideva ai padroni di. E così, dopo due sconfitte rimediate tra campionato e Champions League, rispettivamente contro Varese e Dijon, l'può tirare un sospiro di sollievo e occupare ancora i ranghi alticlassifica di ...

