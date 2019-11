Barty-Svitolina | WTA Finals 2019 oggi | orario d’inizio e come vedere la finale in tv

Fonte : oasport

(Di domenica 3 novembre 2019) Si gioca questa mattina ladelle WTA, con di fronte la numero 1 del mondo, Ashleigh, e la vincitrice del 2018, Elina. Le due giocatrici arrivano all’appuntamento con l’ultimo atto del torneo tra le migliori otto del tennis femminile in maniera un po’ diversa. L’australiana, infatti, dopo aver battuto la svizzera Belinda Bencic, ha perso contro l’olandese Kiki Bertens (che aveva sostituito la giapponese Naomi Osaka), per poi superare la ceca Petra Kvitova nel match decisivo del girone e poi sconfiggere in semila ceca Karolina Pliskova. E’ invece imbattuta l’ucraina, avendo sconfitto proprio Pliskova, la rumena Simona Halep e l’americana Sofia Kenin prima di approfittare del ritiro di Bencic, che ha scatenato una forte critica di quest’ultima verso la superficie utilizzata a Shenzhen. In caso ...

WTA_insider : Semifinals @WTAFinals: No.1 Barty vs. No.2 Pliskova (3-2) No.8 Svitolina vs. No.7 Bencic (1-2) - _____PM______ : Barty, Svitolina advance at WTA Finals in China - bolabangetidn : Ashleigh Barty Tantang Elina Svitolina Di Partai Puncak WTA Finals -