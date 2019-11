Balotelli-gol ma il Brescia cade a Verona | blitz Udinese | pari a Lecce

Brescia-Inter - Balotelli sbaglia un ‘gol fatto’ e poi chiede scusa sui social : “perdonatemi l’errore” [FOTO] : L’attaccante del Brescia ha chiesto scusa ai propri tifosi per il gol fallito durante il secondo tempo del match con l’Inter Una serata storta per il Brescia, una sconfitta immeritata al cospetto di un’Inter tutt’altro che perfetta. I nerazzurri si impongono 1-2 grazie ai gol di Lautaro e Lukaku, ma nel secondo tempo sono gli uomini di Corini a comandare il gioco, sbagliando numerose occasioni per pareggiare. Tra ...

LIVE Brescia-Inter 0-1 - Serie A in DIRETTA : Balotelli prova subito a trovare il pareggio - ma Handanovic gli nega la gioia del gol : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 53′ Suggerimento per Donnarumma in profondità: l’attaccante non se la sente di calciare facendo scivolare, purtroppo per lui, la palla in fallo di fondo. 52′ Ritmo e intensità più elevati in questo secondo tempo. Ora fallo di Mangraviti su Lautaro Martinez. Respira l’Inter. 49′ MISCHIA NELL’AREA INTERISTA: DONNARUMMA CI prova DA TERRA…Handanovic COMPIE ...

Probabili formazioni Brescia-Inter : qualche dubbio per Conte - Balotelli cerca il gol dell’ex : Probabili formazioni Brescia-Inter – La seconda gara della 10^ giornata di Serie A propone la sfida del Rigamonti tra Brescia ed Inter, che si affrontano questa sera con inizio alle ore 21. Nell’ultimo turno, sconfitta in rimonta per gli uomini di Corini, pari interno e rammarico per quelli di Conte, che con una vittoria avrebbero potuto sorpassare in vetta la Juve. Le scelte. Dubbi da entrambe le parti, soprattutto perché ...

Corsera : Brescia - 1 milione a Balotelli più bonus di 3 se la squadra si salva e lui segna 15 gol : Il Corriere della Sera oggi svela i dettagli del contratto di Mario Balotelli al Brescia, dettagli che lo stesso presidente Cellino aveva dichiarato insignificanti. Mario ha uno stipendio fisso di un milione di euro lordo all’anno. Col decreto Crescita potrebbe avere diritto a uno sconto fiscale notevole Ma la parte più interessante del contratto di SuperMario sta nei bonus tre milioni lordi in più se il Brescia si salva e lui segna almeno 15 ...

Balotelli con la figlia Pia «Amore - ti dedico il gol» : Mario Balotelli a sorpresa porta in campo al San Paolo la figlia Pia. Prima dell'inizio della partita con il Brescia, con le squadre schierate al centro del campo, la bimba, figlia del calciatore...

Balotelli dedica il gol a Napoli alla figlia Pia : «Un sogno che si avvera - amore mio» : La protagonista prima del fischio d'inizio è stata la sua Pia, portata in braccio da papà Mario Balotelli all'ingresso in campo con la maglia del Napoli, poi a fine gara la...

Napoli - vittoria e sofferenza : Mertens-Manolas - Brescia ko. Torna al gol Mario Balotelli : Sofferto riscatto del Napoli, che al San Paolo piega per 2-1 il Brescia nel 'lunch match' della 6/a giornata e prova a tenere il passo di Inter e Juventus. Llorente e compagni sono ora a -6 dall'Inter e -4 dalla Juve. Gli Azzurri si mettono così alle spalle la sconfitta contro il Cagliari, anche se

Balotelli sceglie (purtroppo) il San Paolo per il ritorno al gol in Serie A : Mario Balotelli torna a segnare in Serie A e lo fa proprio contro il Napoli al San Paolo. Il suo gol, che porta il Brescia ad accorciare le distanze con gli azzurri di Ancelotti, arriva con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Tonali. Il bomber ha anticipato tutti e trafitto la porta di Ospina. Una partita, quella in atto a Fuorigrotta, piena di colpi di scena e di azioni infuocate. Sia Napoli che Brescia la ...

Napoli-Brescia 2-1 diretta live - primo gol per Balotelli : Napoli-Brescia diretta live – Continua il programma valido per la 6^ giornata del campionato di Serie A, nel lunch match della domenica in campo Napoli e Brescia che si affrontano in una partita che si preannuncia scoppiettante. La squadra di Ancelotti è reduce dalla deludente prestazione contro il Cagliari, ko interno davvero difficile da spiegare e contro una squadra inferiore dal punto di vista tecnico, adesso serve una reazione, ...