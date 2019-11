Balotelli calcia il pallone in curva contro i cori razzisti | Verona-Brescia sospesa 4?

Balotelli furioso per i cori razzisti calcia il pallone in curva. Verona-Brescia sospesa 4? : Nuovo caso di razzismo in serie A durante Verona-Brescia. Mario Balotelli, centravanti dei lombardi, preso pesantemente di mira con cori razzisti e offensivi, intorno al 20' della ripresa si...

Il fotografo a Balotelli : “Ha calciato la mia macchina fotografica” : Ancora Balotelli. Doveva essere l’anno del riscatto per SuperMario, quello del comportamento esemplare e invece arriva una nuova accusa nei suoi confronti. A sollevarla Massimo Lovati fotografo dell’Agf, come riporta la Gazzetta dello Sport, che sabato notte ha scritto un lungo post su Facebook riportando l’accaduto dopo la sostituzione di Mario durante Genoa-Brescia Il signor Balottelli quando è stato richiamato in panchina la ...