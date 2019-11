Auto e Moto d’Epoca – Alpine stupisce la Fiera di Padova | la A110S conquista tutti con il

Sardegna : scontro tra Auto e moto - perde la vita un 29enne a Cagliari : Una manovra improvvisa, poi l’impatto, violento, tra un’automobile e una moto. Nello scontro, verificatosi la notte tra l1 e il 2 novembre a Cagliari, è morto un giovane Cagliaritano: Massimo Melis, 29 anni, che lavorava in un noto locale del centro commerciale le Vele di Quartucciu. Il giovane era molto conosciuto e ben voluto. Aveva una compagna dalla quale aveva avuto un bambino, che ora ha due anni. Il guidatore dell’automobile, dopo il ...

Incidente a Scicli - scontro Auto Moto : ferito un 45enne : Incidente stradale oggi poco dopo le ore 13 a Scicli. Lo scontro è avvenuto tra una moto e un'auto all'uscita di Jungi. ferito un 45enne.

Napoli - moto contro Auto : 20enne perde la vita in un incidente stradale : incidente mortale nella notte a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli: un giovane di soli vent'anni ha perso la vita mentre percorreva Via della Libertà a bordo del suo scooter. Il tremendo impatto I fatti si sono verificati questa notte a San Sebastiano al Vesuvio, celebre comune dell'hinterland partenopeo: Giuliano Finicelli stava facendo ritorno a Cercola, dove viveva insieme ai genitori, dopo aver trascorso la serata nel pub ...

Anziano abbatte due motociclisti - scappa e fa schiantare un'Auto della polizia : Lavinia Greci È accaduto a Reggio Emilia, dove un 84enne alla guida della sua macchina ha tamponato la moto, urtato due macchine e ha fatto schiantare la Volante che stava cercando di fermarlo. Era sotto choc Mettendosi alla guida della sua automobile, una Fiat Punto, è riuscito a scatenare il panico sulle strade della sua città. È accaduto ieri mattina, a Reggio Emilia, a un uomo di 84 anni che, tamponando una moto, ha prima mandato ...

Padovafiere : taglio del nastro al Salone 'Auto & Moto d'Epoca 2019' (3) : (Adnkronos) - A chiudere l’inaugurazione ufficiale il sindaco Sergio Giordani: “Essere qui ad aprire questa nuova edizione di Auto e Moto d’Epoca è frutto di uno sforzo collettivo e ringrazio tutti per il contributo. Questo è un evento importane, la fiera di Padova è importante, e grazie alla collab

Padovafiere : taglio del nastro al Salone 'Auto & Moto d'Epoca 2019' : Padova, 25 ott. (Adnkronos) - Aperta questa mattina la 36a edizione di Auto e Moto d’Epoca, che prosegue alla Fiera di Padova fino a domenica 27 ottobre. “Ci tengo innanzitutto a ringraziare le persone che hanno consentito che la fiera si svolgesse nel migliore dei modi, in particolare il Sindaco Gi

Padovafiere : taglio del nastro al Salone 'Auto & Moto d'Epoca 2019' (2) : (Adnkronos) - Sulla stessa lunghezza d’onda il Presidente dell’Aci, Angelo Sticchi Damiani: “Le auto vecchie vanno rottamate, perché sono inquinanti e poco sicure. Con le liste di salvaguardia possiamo e dobbiamo fare una differenza netta a tutela delle auto storiche, che invece rappresentano un ele

Auto e Moto d'Epoca a Padova : al via l'appuntamento dedicato agli appassionati di Auto storiche : Tante le novità per questa 36a edizione di uno dei più importanti appuntamenti internazionali dedicati ai veicoli storici...

Padovafiere : apre i battenti domani il Salone Auto & Moto d'Epoca (2) : (Adnkronos) - Musei, Fondazioni, Club e Registri raccontano la storia Ma Auto e Moto d’Epoca è anche e soprattutto un luogo dove vivere la passione dell’Auto grazie a una raccolta incredibile di collezioni e modelli che raramente si ha l’opportunità di vedere tutti insieme. Come la Itala 35/45 HP de

Padovafiere : apre i battenti domani il Salone Auto & Moto d'Epoca : Padova, 23 ott. (Adnkronos) - apre domani alla Fiera di Padova la 36a edizione di Auto e Moto d’Epoca, uno dei più importanti appuntamenti internazionali dedicati ai veicoli storici, capace di coniugare cultura, passione, tecnologia e design. In crescita costante il numero di espositori, Auto in ven

Incidente su raccordo Terni-Orte : si schianta in moto contro un’Auto ferma in strada - morto : Tragico Incidente stradale sul raccordo Terni-Orte all’altezza del ponte in zona Macchiagrossa: a perdere la vita un motociclista di 53 anni. La moto avrebbe violentemente tamponato un'auto ferma dopo un precedente Incidente. L'impatto è stato violentissimo e per il centauro non c'è stato niente da fare.Continua a leggere

Incidente stradale : muore il noto fotografo Pietro Gandolfo - travolto da un’Auto mentre era in moto : Secondo le prime ricostruzioni, l'Incidente sarebbe avvenuto durante una fase di sorpasso, in cui l'autovettura ha travolto il fotografo, sbalzandolo dalla sua moto. Alla guida dell'automobile una donna di 30 anni che è poi stata denunciata per omicidio stradale e guida in stato di ebrezza: infatti, dopo essere stata sottoposta al controllo dell'etilometro, è risultato che aveva valori alcolemici nel sangue superiori alla norma.Continua a leggere

Bentley ad Auto e Moto d’Epoca - tra passato e presente : La presenza di Bentley ad Auto e Moto d’Epoca 2019 non è esclusivamente legata al centenario del marchio di Crewe, ma anche alla celebrazione di un marchio che ha profondamente segnato e segnerà con i suoi prodotti e il suo brand che incarna l’eleganza artigianale e l’industria Automobilistica. Allo stand sarà possibile ammirare una delle […] L'articolo Bentley ad Auto e Moto d’Epoca, tra passato e presente sembra essere il primo su ...

L’evoluzione delle station Mercedes ad Auto e Moto d’Epoca : Ad Auto e Moto d’Epoca 2019 Mercedes ripercorrerà alcune tra le tappe più significative della sua storia attraverso genesi ed evoluzione della station wagon. Ambasciatrici di questo importante capitolo, sia dal punto di vista stilistico sia culturale, sono il Modello T, la prima station wagon di concezione moderna realizzata dalla Stella e la CLA Shooting […] L'articolo L’evoluzione delle station Mercedes ad Auto e Moto ...