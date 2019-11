Atalanta-Cagliari | gli highlights del match – VIDEO

Cagliari - che personalità! Spettacolo rossoblu a Bergamo - l’Atalanta si complica la vita [FOTO] : Signori, il Cagliari è uscito allo scoperto. Non è più una sorpresa la squadra di Maran, che dopo Napoli sbanca anche Bergamo: ennesima falsa partenza dell’Atalanta, che questa volta però non riesce a recuperare e si complica la vita. Infatti, sin dalle prime battute si capisce che tipo di piega prenderà il match: il Cagliari pressa, corre, verticalizza con rapidità riuscendo a chiudere ogni spazio, l’Atalanta va in sofferenza ...

Risultati Serie A - 11^ giornata : si gioca Atalanta-Cagliari - la classifica aggiornata : Risultati Serie A – Serie A nuovamente in campo per l’undicesima giornata. Turno che si apre sabato alle 15 con l’attesissimo big match tra Roma e Napoli, successo dei giallorossi che volano in classifica, 2-1 il risultato finale. Alle 18 colpo dell’Inter che ha vinto 1-2 sul campo del Bologna. Il “Derby della Mole” è bianconero grazie a de Ligt. Domenica in campo l’Atalanta, all’ora di ...

Formazioni ufficiali Atalanta-Cagliari : fuori Nandez e Cigarini : Formazioni ufficiali Atalanta-Cagliari – Scontro tra sorprese? Mica tanto. Non chiamatele rivelazioni Atalanta e Cagliari, che tra circa un’ora si affrontano per l’antipasto dell’11^ giornata di Serie A. Specie i bergamaschi ormai non sono più una favola, ma una piacevole realtà. E sognano di insidiare le prime della classe. I sardi stanno stupendo, frutto di un cammino grandioso sulle ali di una solida difesa e di ...

Atalanta-Cagliari in tv oggi : orario d’inizio - canale - streaming - probabili formazioni : Torna in campo l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, ormai il lotta per le posizioni di vertice della classifica, che nell’undicesimo turno della Serie A TIM di calcio 2019/2020 affronterà la rivelazione della stagione Cagliari, per una sfida che si preannuncia ricca di gol e spettacolo. Il match si svolgerà quest’oggi, domenica 3 novembre 2019, alle ore 12.30 per il tradizionale lunch match, presso il Gewiss Stadium di Bergamo, ...

Probabili formazioni Atalanta-Cagliari : Gasperini e Maran fanno turnover - paga Gomez? : Probabili formazioni Atalanta-Cagliari – Il match del nuovo Gewiss Stadium aprirà la domenica dell’11^ giornata di Serie A. Anticipo dell’ora di pranzo tra nerazzurri e rossoblu, tra le rivelazioni (i primi ormai non tanto) del torneo. Ilicic e compagni vogliono proseguire il grande cammino finora intrapreso insidiando la vetta, i sardi hanno intenzione di confermarsi cercando di rimanere il più possibile ancorati alla ...

Atalanta-Cagliari - le probabili formazioni : potrebbero mancare Gomez e Nandez : Il Cagliari di Rolando Maran, domenica 3 novembre nel lunch match delle ore 12.30, sarà di scena a Bergamo. Sfiderà l'Atalanta, una delle compagini più in forma del momento. Anche i rossoblù stanno ottenendo ottimi risultati, sostenuti anche da un impianto di gioco che ha sorpreso tutti. I sardi erano partiti male, con due sconfitte e con gli infortuni gravi di due elementi fondamentali come Cragno e Pavoletti. In un secondo momento però gli ...

Pagelle e Highlights 10^ giornata : Napoli-Atalanta 2-2 - Ilicic risponde a Milik. Juve-Genoa 2-1 - decide Ronaldo AL 96'. Cagliari- Bologna 3-2 - doppio Joao Pedro. Lazio-Torino 4-0 e Udinese-Roma 0-4 : Pagelle 10 giornata- Il Verona supera a sorpresa il Parma al Tardini grazie al gol di Lazovic. Parma arrembante per gran parte della gara, ma veneti abili a reggere botta e a portare a casa 3 punti fondamentali in chiave salvezza. Vince anche l’Inter, grazie ai gol di Lautaro Martinez e Lukaku. Per il belga […] L'articolo Pagelle e Highlights 10^ giornata: Napoli-Atalanta 2-2, Ilicic risponde a Milik. Juve-Genoa 2-1, decide Ronaldo ...

Pagelle e Highlights 9^ giornata : Roma-Milan 2-1 - Dzeko-Zaniolo. Atalanta-Udinese 7-1 - show di Muriel. Torino-Cagliari 1-1 - rossoblù sugli scudi. Lecce-Juve 1-1 - Inter-Parma 2-2 : Pagelle 9 giornata- Ci siamo, 9^ giornata ai nastri di partenze. Tutto pronto per il calcio d’inizio del 9° turno. Aprirà i battenti il match tra Verona-Sassuolo, sfida in programma questa seraalle ore 20:45. Sabato alle ore 15:00 sarà il turno di Lecce-Juventus. Sarri potrebbe attuare una mini rivoluzione, possibile anche l’esclusione di Cristiano Ronaldo dal […] L'articolo Pagelle e Highlights 9^ giornata: Roma-Milan 2-1, Dzeko-Zaniolo. ...