Atalanta-Cagliari | Gasperini | “Decisivo il rosso di Ilicic | ma andava espulso anche

Atalanta-Cagliari - sardi formato Champions : bergamaschi battuti 2-0 e raggiunti al 4° posto : Un autogol di Pasalic nel primo tempo, su punizione di Lykogiannis, e il raddoppio dell’uruguaiano Oliva nella ripresa firmano il trionfo del Cagliari a Bergamo: Atalanta battuta 2-0 e raggiunta a 21 punti che valgono il quarto posto in classifica, quello valido per la qualificazione in Champions League. La squadra di Rolando Maran continua a stupire, o forse non sorprende più: dopo un avvio di campionato zoppicante, gli acquisti di questa ...

Atalanta-Cagliari - Maran : “non dobbiamo accontentarci ora - è importante avere la voglia di stupire” : “Abbiamo giocato su un campo difficile. Loro avevano sempre segnato in casa. Noi abbiamo ribattuto colpo su colpo. Gara da incorniciare, non abbiamo mai rinunciato ad attaccare. Mettere questa personalità a Bergamo non è scontato. Cerchiamo di crescere, oggi siamo riusciti a mettere in difficoltà i nostri avversari”. Rolando Maran commenta così il successo del Cagliari a Bergamo ai microfoni di DAZN. “C’era lo ...

Atalanta-Cagliari 0-2 - le pagelle di CalcioWeb : stellare il centrocampo rossoblu - Malinovskyi ci prova [FOTO] : Atalanta-Cagliari, le pagelle di CalcioWeb – Sorpresa nell’antipasto domenicale dell’11^ giornata di Serie A: il Cagliari sbanca Bergamo con il risultato di 0-2 e continua a sognare. L’Atalanta, questa volta, paga l’ennesima falsa partenza e si complica la vita con l’espulsione di Ilicic. Un autogol di Pasalic e il raddoppio di Oliva rovinano i piani di Gasperini. Al termine del match, queste le pagelle ...

Cagliari - che personalità! Spettacolo rossoblu a Bergamo - l’Atalanta si complica la vita [FOTO] : Signori, il Cagliari è uscito allo scoperto. Non è più una sorpresa la squadra di Maran, che dopo Napoli sbanca anche Bergamo: ennesima falsa partenza dell’Atalanta, che questa volta però non riesce a recuperare e si complica la vita. Infatti, sin dalle prime battute si capisce che tipo di piega prenderà il match: il Cagliari pressa, corre, verticalizza con rapidità riuscendo a chiudere ogni spazio, l’Atalanta va in sofferenza ...

Formazioni ufficiali Atalanta-Cagliari : fuori Nandez e Cigarini : Formazioni ufficiali Atalanta-Cagliari – Scontro tra sorprese? Mica tanto. Non chiamatele rivelazioni Atalanta e Cagliari, che tra circa un’ora si affrontano per l’antipasto dell’11^ giornata di Serie A. Specie i bergamaschi ormai non sono più una favola, ma una piacevole realtà. E sognano di insidiare le prime della classe. I sardi stanno stupendo, frutto di un cammino grandioso sulle ali di una solida difesa e di ...

Atalanta-Cagliari in tv oggi : orario d’inizio - canale - streaming - probabili formazioni : Torna in campo l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, ormai il lotta per le posizioni di vertice della classifica, che nell’undicesimo turno della Serie A TIM di calcio 2019/2020 affronterà la rivelazione della stagione Cagliari, per una sfida che si preannuncia ricca di gol e spettacolo. Il match si svolgerà quest’oggi, domenica 3 novembre 2019, alle ore 12.30 per il tradizionale lunch match, presso il Gewiss Stadium di Bergamo, ...