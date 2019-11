Ascolti | Tu si que vales domina la serata

Fonte : tvzap.kataweb

(Di domenica 3 novembre 2019) Tu si que, lo show su Canale 5, ha vinto nettamente la primadi ieri seguito da 5.377.000 mila spettatori (28.63%), mentre Rai1 ha riproposto la puntata di Ulisse ” Quella notte sulla Luna” seguita da 2 milioni 247 mila spettatori (11.17%). Al terzo posto la serie su Rai2 N.C.I.S con 1.508.000 (6.48%). Nel complesso primato di Mediaset in prime time con il 38.14% (Rai 32.7%, La7 2.82%), secondacon il 45.18% (Rai 24.15%, La7 2.55%) e intera giornata con il 34.64% (Rai 31.67%, La7 2.68%). Nell’access prime time su Rai1 Soliti Ignoti il ritorno è stato seguito da 4.691.000 (20.27%), su Canale 5 per Striscia la notizia 3.985.000 spettatori (17.32%). Nell’access prime time di Rai3, ne ‘Le parole della settimana’, Massimo Gramellini ha ospitato la senatrice a vita Liliana Segre, superstite dell’Olocausto e attiva testimone della ...

