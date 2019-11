Anziano trovato in un sacco | era morto da giorni | si indaga per omicidio

Trieste - cadavere di un Anziano trovato in un sacco sul balcone di un appartamento : aveva la gola tagliata : Il corpo di un uomo di 75 anni è stato trovato chiuso in un sacco nero di nylon, con la gola tagliata, sul balcone di un appartamento al terzo piano di un condominio di via del Veltro, a Trieste. È successo nella tarda serata di sabato sera: il corpo di Libero Foti, questo il nome della vittima, è stato trovato in stato di decomposizione e gli stessi vicini non avevano sue notizie da molti giorni. Dall’esterno sono visibili inconfondibili quanto ...

Agrigento : trovato morto Anziano scomparso da due giorni : Palermo, 2 nov. (Adnkronos) - E' stato ritrovato morto il medico in pensione di 83 anni scomparso da due giorni da Ribera, nell'agrigentino. Liborio Gambino, 83 anni, ex primario di anestesia e direttore sanitario dell'ospedale riberese, giovedì mattina era uscito da casa con la sua auto per andare

Agrigento : trovato morto Anziano scomparso da due giorni : Palermo, 2 nov. (Adnkronos) – E’ stato ritrovato morto il medico in pensione di 83 anni scomparso da due giorni da Ribera, nell’agrigentino. Liborio Gambino, 83 anni, ex primario di anestesia e direttore sanitario dell’ospedale riberese, giovedì mattina era uscito da casa con la sua auto per andare a prendere un caffè al bar ma non era più tornato. A lanciare l’allarme sono stati i suoi parenti. Non si ...

Trovato morto l'Anziano scomparso nell'Agrigentino : È stato Trovato morto in contrada "Scirinda", sulla strada comunale che da Ribera, porta al fiume Verdura, nell'Agrigentino, Liborio Gambino, 83 anni, ex primario di anestesia e direttore sanitario dell'ospedale riberese, in pensione. Il professionista, giovedì mattina, era uscito da casa con la sua auto per andare a prendere un caffè e non era più rientrato. I suoi familiari avevano lanciato un appello anche sui social per ...

Anziano trovato morto in casa ?si indaga per omicidio : Il corpo senza vita di un Anziano, con diverse ferite d'arma da taglio è stato trovato, questa sera, in un'abitazione di viale Marechiaro a Mondragone. Sul posto i carabinieri...

Anziano trovato morto in casa : «Ucciso con un'arma da taglio» : Giallo in Campania, precisamente nel casertano: un Anziano è stato trovato morto in una casa di Mondragone, sul corpo aveva ferite di arma da taglio. Il corpo della vittima è stato...

Motosega gli trancia l’arteria : Anziano trovato morto dissanguato : Un uomo di 67 anni è morto dissanguato mentre svolgeva lavori di potatura in campagna, a Melendugno (Lecce). L’anziano, Paolo Pascali, originario di Calimera (Lecce), è stato trovato senza vita in una pozza di sangue, con l’arteria radiale sinistra tranciata dalla lama della Motosega che stava utilizzando. L’uomo era andato da solo in campagna, ma i suoi familiari, non vedendolo rincasare, sono andati a cercarlo trovandolo ...

Incidenti in Montagna : trovato morto Anziano milanese disperso : Ritrovato morto il 74enne residente a Milano scomparso ieri pomeriggio durante un’escursione alla ricerca di castagne con un amico nella zona Zomeais di Tarcento (Udine). E’ stato localizzato questa mattina dalla squadra del Soccorso Alpino e Speleologico (stazione di Udine Gemona), che aveva iniziato a percorrere il greto del Torrente Torre. L’uomo si trovava prono in una pozza d’acqua, a circa 200 metri dal punto in cui ...

Piacenza - cadavere di Anziano ritrovato nel fiume Po : indagini in corso : Il cadavere del settantenne piacentino è stato rinvenuto dalle forze dell'ordine in seguito all'allarme lanciato da un pescatore. Sul corpo non c'erano segni di violenza, il che potrebbe far pensare che l'uomo abbia deciso di compiere un gesto estremo. Le indagini, al momento, sono ancora in corso.Continua a leggere

Montagna : Belluno - ritrovato l'Anziano disperso in Val Canzoi : Belluno, 17 set. (AdnKronos) - È stato ritrovato, e sta bene, un 68enne, l'escursionista di Voltago Agordino (Bl), per il cui mancato rientro dalla Val Canzoi ieri in tarda serata era scattato l'allarme. Dopo l'allertamento attorno a mezzanotte, rinvenuta la sua auto ancora parcheggiata, il Soccorso

Montagna : Belluno - ritrovato l’Anziano disperso in Val Canzoi : Belluno, 17 set. (AdnKronos) – è stato ritrovato, e sta bene, un 68enne, l’escursionista di Voltago Agordino (Bl), per il cui mancato rientro dalla Val Canzoi ieri in tarda serata era scattato l’allarme. Dopo l’allertamento attorno a mezzanotte, rinvenuta la sua auto ancora parcheggiata, il Soccorso alpino di Feltre aveva perlustrato nella notte strade e sentieri senza rinvenirne traccia. Posto il campo base con il ...

Anziano disperso in Val d’Ossola : ritrovato morto nei boschi di Montecrestese : E’ stato ritrovato morto il pensionato di 72 anni disperso da una settimana in Val d’Ossola. Il corpo è stato localizzato oggi, nei boschi di Montecrestese, nel corso delle ricerche che hanno coinvolto oltre 200 persone di vari gruppi, tra cui Aib e Protezione civile. Il corpo era in fondo a un canalone: l’uomo sarebbe scivolato mentre cercava funghi poco distante dalla baita che possedeva nell’alpeggio di Coipo di ...

Palermo - giallo a Terrasini : Anziano imprenditore italoamericano trovato morto in casa : La vittima è Mercurio Nepa, 84enne imprenditore molto conosciuto in zona perché amava trascorrere un lungo periodo dell'anno nel proprio paese d'origine in Italia. La tragedia è stata scoperta nella mattinata dalla signora delle pulizie che ha trovato la casa completamente a soqquadro e infine il copro dell'anziano ormai senza vita.Continua a leggere

Palermo : Anziano trovato morto a Terrasini - ipotesi rapina : Palermo, 9 set. (AdnKronos) - Non ci sono segni di violenza, né tracce di sangue sul corpo di Mercurio Nepa, l'anziano italo-americano di 84 anni trovato morto dal badante nella sua abitazione di via Venezia, a Terrasini (Palermo). Il corpo dell'uomo era sul letto e la casa totalmente a soqquadro. A