Amazzonia | ucciso dai taglialegna un giovane indigeno a capo dei ‘Guardiani della foresta’

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 3 novembre 2019) Una battaglia breve e violenta, forse in seguito ad un agguato, è avvenuta pochi giorni fa all'internoriserva di Araribóia nella Foresta Amazzonica. Si sono scontrati tra loro un commando died alcuni “Guardianiforesta”, gruppi organizzati di indios che le comunità locali hanno costituito per pattugliare la zona, dopo che lo Stato brasiliano ha iniziato a mostrare disinteresse per quel che accade in quelle aree. Il nemico principale degli indigeni è costituito proprio dalle bande di, che raggruppano mercenari, criminali e sbandati. Da qualche tempo si sono riversate in quelle province, anche per effetto del disinteresse verso le politiche di tutela ambientale da parte del presidente Bolsonaro. Al termine degli scontri è rimasto a terra unleader degli indigeni di Araribóia, località nella regione di Bom Jesus das Selvas, presso lo stato di ...

