Allerta Meteo Liguria | allarme rosso nel Levante Ligure | sciopero nel porto della Spezia

Allerta Meteo Liguria : domani scuole chiuse a Sestri Levante : “Data la grande criticità ed emergenza della situazione domani a Sestri Levante scuole e asili chiusi“: lo ha annunciato il sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio, tramite la sua pagina Facebook, a seguito dell’ondata di maltempo che ha colpito soprattutto i comuni liguri del Levante. L'articolo Allerta Meteo Liguria: domani scuole chiuse a Sestri Levante sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Campania : domani niente scuole chiuse a Benevento : domani niente scuole chiuse a Benevento, gli studenti torneranno tra i banchi regolarmente: lo ha confermato il sindaco Clemente Mastella. “domani è Allerta gialla – scrive il primo cittadino su Facebook – Ho sempre detto che chiudo le scuole quando l’Allerta è arancione. Perciò, ai tanti studenti che mi sollecitano dico: si va a scuola e studiate“. L'articolo Allerta Meteo Campania: domani niente scuole chiuse a ...

Allerta Meteo Toscana : codice giallo per temporali e arancione per mareggiate : La Sala operativa unificata della Regione Toscana ha deciso di mantenere il codice giallo su tutta la regione fino alle 22 di stasera: un generale peggioramento delle condizioni Meteo ad iniziare dalle zone di nord-ovest della regione porterà piogge e temporali localmente anche di forte intensità nella giornata di oggi, domenica 3 novembre. Emesso un codice arancione per mareggiate valido dalla mezzanotte di stasera fino alle 13 di domani, ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità arancione sui rilievi di Piacenza e Parma : “Durante la giornate di domenica 3 novembre e lunedì 4 novembre flussi sud-occidentali determineranno precipitazioni intense sul settore centro-occidentale, anche a carattere temporalesco in Appenino. I fenomeni tenderanno a spostarsi verso est nel corso di domenica 3 con esaurimento nella notte tra domenica 3 e lunedì 4. Sono inoltre previsti venti forti sulle aree di crinale con vento medio stimato tra i 62-74 Km/h e con raffiche attorno ...

Allerta Meteo “rossa” in Liguria : “Massima guardia e massima attenzione” per il Levante : L’Allerta Meteo è rossa nel Levante ligure. “Sono caduti nelle ultime ore dei quantitativi di pioggia molto significativi su tutta quell’area. Siamo a un livello di massima guardia e massima attenzione per i Comuni di Sestri Levante, Casarza e Moneglia per quanto riguarda il versante genovese e Varese Ligure, Maissana e Sesta Godano per quanto riguarda, invece, la parte spezzina“, ha dichiarato in conferenza stampa a ...

Allerta Meteo Campania : domani scuole chiuse a Nocera Inferiore : scuole chiuse domani, 4 novembre, a Nocera Inferiore (Salerno): a seguito dell’eccezionale ondata di maltempo il sindaco Manlio Torquato ha firmato una nuova ordinanza, che dispone la chiusura degli istituti di ogni ordine e grado sul territorio. Già in mattinata il sindaco di Nocera Inferiore aveva firmato una ordinanza che prevedeva l’evacuazione delle abitazioni della fascia pedemontana e la chiusura del cimitero ...

Maltempo - allagamenti e danni in Liguria : Allerta Meteo diventa rossa : Situazione difficile in Liguria a causa della forte ondata di Maltempo che si sta abbattendo in queste ore su gran parte dell’Italia. Chiuse le strade vicine al torrente Petronio che è esondato. Si segnalano allagamenti, alberi caduti e tetti scoperchiati. Il sindaco di Sestri Levante ha chiesto ai cittadini di non uscire di casa.Continua a leggere

Allerta Meteo Liguria : allarme “rosso” nel Levante fino a stasera : In considerazione della situazione Meteo è stata diramata l’Allerta Meteo codice rosso per l’area del Levante ligure fino alle 23 di stasera. E’ aumentato quindi il livello di Allerta da Portofino a Sarzana: sarà in vigore fino alle 23, poi l’Allerta tornerà arancione. L'articolo Allerta Meteo Liguria: allarme “rosso” nel Levante fino a stasera sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Liguria : potente temporale stazionario - fiume Petronio in piena nel Tigullio : Come previsto il maltempo si sta accanendo fortemente sulla nostra penisola ed in particolar modo sulle regioni tirreniche, ben esposte alle umide correnti atlantiche. Da questa notte sono in atto...

Allerta Meteo : piogge e temporali su gran parte d'Italia : Una perturbazione, la prima di una lunga serie, ha già causato il peggioramento delle condizioni meteo su gran parte d'Italia. La perturbazione che arriva dall'Atlantico ha colpito le zone più occidentali del nostro paese, nord-ovest e zone tirreniche e si va estendendo su tutto il territorio nazionale. La Protezione Civile ha diramato, per la giornata di oggi, l'Allerta arancione per sei regioni: Liguria, Sardegna, Lazio, Campania, Basilicata e ...

Maltempo - piogge in tutta Italia : Allerta Meteo arancione in 6 regioni : Prosegue l’ondata di Maltempo che sta colpendo l’Italia, con la Protezione civile che ha diramato allerte meteo nella maggior parte delle regioni d’Italia. In particolare, per la giornata di oggi 3 novembre, è allerta arancione in Liguria, Lazio, Basilicata, Campania, Molise e Sardegna, ma il codice giallo è stato esteso a molte altre zone del Paese. (LE PREVISIONI) Situazione critica in ...

Maltempo - temporali sull’Italia. Allerta Meteo domenica : l’elenco delle regioni a rischio : La prima domenica di novembre è all'insegna del Maltempo. La Protezione civile ha diramato Allerta meteo in varie regioni. Pioggia e temporali interesseranno gran parte del Paese. Allerta arancione oggi su Campania, gran parte del Lazio e settori di Liguria, Basilicata, Molise e Sardegna. Allerta gialla in altre 17 regioni.Continua a leggere

Maltempo - Allerta Meteo ad Avellino : rischi intorno ai torrenti : L’allerta meteo diramata dalla Regione Campania e dalla Protezione Civile coinvolge anche Avellino, con il capoluogo che rientra nel livello di allerta arancione. L’ente di Piazza del Popolo, tramite il Servizio di Protezione Civile ha delineato le zone della città maggiormente a rischio. Quella definita ad alta vulnerabilità è compresa tra il tratto stradale di Via Macchia che costeggia il fiume Fenestrelle, da Via Roma fino al ...

Protezione Civile : Allerta Meteo gialla in Sicilia : ecco dove : Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia ha annunciato per domani 3 novembre un’allerta meteo gialla in buona parte dell’isola. ecco dove