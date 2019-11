Allerta Meteo Campania | domani scuole chiuse a Nocera Inferiore

Maltempo - allagamenti e danni in Liguria : Allerta Meteo diventa rossa : Situazione difficile in Liguria a causa della forte ondata di Maltempo che si sta abbattendo in queste ore su gran parte dell’Italia. Chiuse le strade vicine al torrente Petronio che è esondato. Si segnalano allagamenti, alberi caduti e tetti scoperchiati. Il sindaco di Sestri Levante ha chiesto ai cittadini di non uscire di casa.Continua a leggere

Allerta Meteo Liguria : allarme “rosso” nel Levante fino a stasera : In considerazione della situazione Meteo è stata diramata l’Allerta Meteo codice rosso per l’area del Levante ligure fino alle 23 di stasera. E’ aumentato quindi il livello di Allerta da Portofino a Sarzana: sarà in vigore fino alle 23, poi l’Allerta tornerà arancione. L'articolo Allerta Meteo Liguria: allarme “rosso” nel Levante fino a stasera sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Liguria : potente temporale stazionario - fiume Petronio in piena nel Tigullio : Come previsto il maltempo si sta accanendo fortemente sulla nostra penisola ed in particolar modo sulle regioni tirreniche, ben esposte alle umide correnti atlantiche. Da questa notte sono in atto...

Allerta Meteo : piogge e temporali su gran parte d'Italia : Una perturbazione, la prima di una lunga serie, ha già causato il peggioramento delle condizioni meteo su gran parte d'Italia. La perturbazione che arriva dall'Atlantico ha colpito le zone più occidentali del nostro paese, nord-ovest e zone tirreniche e si va estendendo su tutto il territorio nazionale. La Protezione Civile ha diramato, per la giornata di oggi, l'Allerta arancione per sei regioni: Liguria, Sardegna, Lazio, Campania, Basilicata e ...

Maltempo - piogge in tutta Italia : Allerta Meteo arancione in 6 regioni : Prosegue l’ondata di Maltempo che sta colpendo l’Italia, con la Protezione civile che ha diramato allerte meteo nella maggior parte delle regioni d’Italia. In particolare, per la giornata di oggi 3 novembre, è allerta arancione in Liguria, Lazio, Basilicata, Campania, Molise e Sardegna, ma il codice giallo è stato esteso a molte altre zone del Paese. (LE PREVISIONI) Situazione critica in ...

Maltempo - temporali sull’Italia. Allerta Meteo domenica : l’elenco delle regioni a rischio : La prima domenica di novembre è all'insegna del Maltempo. La Protezione civile ha diramato Allerta meteo in varie regioni. Pioggia e temporali interesseranno gran parte del Paese. Allerta arancione oggi su Campania, gran parte del Lazio e settori di Liguria, Basilicata, Molise e Sardegna. Allerta gialla in altre 17 regioni.Continua a leggere

Maltempo - Allerta Meteo ad Avellino : rischi intorno ai torrenti : L’allerta meteo diramata dalla Regione Campania e dalla Protezione Civile coinvolge anche Avellino, con il capoluogo che rientra nel livello di allerta arancione. L’ente di Piazza del Popolo, tramite il Servizio di Protezione Civile ha delineato le zone della città maggiormente a rischio. Quella definita ad alta vulnerabilità è compresa tra il tratto stradale di Via Macchia che costeggia il fiume Fenestrelle, da Via Roma fino al ...

Protezione Civile : Allerta Meteo gialla in Sicilia : ecco dove : Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia ha annunciato per domani 3 novembre un’allerta meteo gialla in buona parte dell’isola. ecco dove

Sardegna Allerta Meteo Arancione 2/3 Novembre : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion La Protezione Civile regione Sardegna ha emesso un avviso di Allerta Meteo Arancione a partire dalle 18 di oggi 2 Novembre e per la giornata di Domenica 3 Novembre. Allerta Arancione per rischio idrogeologico... L'articolo Sardegna Allerta Meteo Arancione 2/3 Novembre proviene da Rete Meteo Amatori.

Maltempo Sardegna - piogge - temporali e vento : Allerta Meteo prorogata : piogge, temporali, vento e mareggiate per le prossime 24-30 ore sulla Sardegna. Permane e si protrae il Maltempo sull’Isola e così la protezione civile regionale ha prorogato l’allerta sino alla mezzanotte di domenica. A partire dalla notte si prevedono venti forti da Sud-Ovest, localmente di burrasca, in rotazione da Nord-Ovest nelle ore centrali di domani. Le zone per le quali vige la criticità ordinaria con codice giallo sono il ...

Basilicata Allerta Meteo Arancione 3 Novembre 2019 : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion La Protezione Civile regione Basilicata ha emesso un avviso di Allerta Meteo Arancione per la giornata di Domenica 3 Novembre. Allerta Arancione per rischio idrogeologico sui settori: Basi-C; Allerta GIALLA per rischio idrogeologico sui... L'articolo Basilicata Allerta Meteo Arancione 3 Novembre 2019 proviene da Rete Meteo Amatori.

Molise Allerta Meteo Arancione 3 Novembre 2019 : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion La Protezione Civile regione Molise ha emesso un avviso di Allerta Meteo Arancione per la giornata di Domenica 3 Novembre. Allerta Arancione per rischio idrogeologico sui settori: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno... L'articolo Molise Allerta Meteo Arancione 3 Novembre 2019 proviene da Rete Meteo Amatori.

Lazio Allerta Meteo Arancione 3 Novembre 2019 : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion La Protezione Civile regione Lazio ha emesso un avviso di Allerta Meteo Arancione per la giornata di Domenica 3 Novembre. I settori interessati da Allerta Arancione sono quelli D, E, F, G. Mentre sui... L'articolo Lazio Allerta Meteo Arancione 3 Novembre 2019 proviene da Rete Meteo Amatori.

Allerta Meteo Roma - il Sindaco di Fiumicino : “Prestare molta attenzione” : Il Sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, invita la cittadinanza “a prestare attenzione” in considerazione dell’Allerta Meteo di color arancione diramata dalla Protezione civile. “La protezione civile ha diramato un’Allerta Meteo di colore arancione a partire dalla tarda serata di oggi e per le prossime 18 ore – afferma Montino dalla sua pagina social – Come sempre, chiedo di prestare molta attenzione, ...