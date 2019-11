Alitalia | bruciati oltre 800 milioni in soli 30 mesi Persi 9 | 2 miliardi in 45 anni di

Fonte : ilsole24ore

(Di domenica 3 novembre 2019) La compagnia è come una fornace volante che, in media, ogni giorno brucia banconote per un valore di circa 900mila euro. Entro il mese di dicembre rischia di non avere più soldi per il carburante e per pagare gli stipendi

