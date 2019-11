Africa | la siccità minaccia le cascate Vittoria Zambia e Zimbabwe in crisi energetica

Siccità in Africa australe : 45 milioni di persone rischiano la fame : Situazione d’emergenza in Africa dove la Siccità sta causando fame e devastazione: sono 45 milioni le persone che si ritroveranno in situazione di grave insicurezza alimentare entro sei mesi nell’Africa australe, a causa della “più grave Siccità” nella regione negli ultimi trentacinque anni. Lo ha annunciato oggi il Pam (Programma Alimentare Mondiale). A oggi, oltre 11 milioni di persone sono già in estrema insicurezza ...