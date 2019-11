Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 novembre 2019) Nawal ha 16 anni e vive a Kabul, in. A maggio è stata arrestata e portata incon l’accusa di adulterio. La sua famiglia l’ha data in sposa quando aveva solo 10 anni e l’ha costretta a vivere con un uomo molto più vecchio di lei, più anziano del padre. Il marito l’ha poi accusata ingiustamente di adulterio, dopo che aveva perso il loro bambino. Quella di Nawal non è una storia isolata. Accade tutti i giorni in. Amina, Nur, Samia sono solo alcuni dei nomi delleingiustamente detenute in. Per questo la ong italiana Ciai, che si occupa di sostegno all’infanzia e adozioni internazionali, grazie al supporto di Only The Brave Foundation, ha avviato una Kabul e a Herat che si chiamasenza paura. “– spiega la ong in un comunicato – che vengono private della loro libertà per avere ...

Noovyis : (Afghanistan, il progetto che aiuta le bambine in carcere per “reati morali”: “Detenute per essersi ribellate a noz… - TutteLeNotizie : Afghanistan, il progetto che aiuta le bambine in carcere per “reati morali”: “Detenute per… -