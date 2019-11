A trent' anni dalla caduta del muro | Berlino si veste a festa

Il derby di Berlino - a trent’anni dalla caduta del muro : Questa sera, per la prima volta nella storia della Bundesliga, una squadra di Berlino est e una di Berlino ovest giocheranno contro

Berlino - il sogno tradito. In Europa 16 nuovi muri in trent’anni : Radio 24, attraverso il racconto delle nostre inviate sul posto, vi racconta quell’evento, la caduta del muro, e vi propone ogni giorno un viaggio attraverso i muri in Europa oggi

Ciclismo - Gianni Moscon e un 2020 chiave. Il trentino ad un bivio della carriera : uomo da classiche o ottimo gregario per il Team Ineos? : Per Gianni Moscon il Campionato del Mondo nello Yorkshire è stato l’appuntamento del riscatto dopo una stagione veramente complicata, quasi deludente. Super protagonista nella prova iridata di Harrogate, chiusa al quarto posto, il venticinquenne trentino ha dato un contributo a dir poco speciale alla spedizione azzurra, facendo un egregio lavoro di gregario in pieno supporto di Matteo Trentin, poi medaglia d’argento. Una giornata che ...

La crisi cilena maturava da trent’anni : Il patto sociale risalente all’inizio della transizione verso la democrazia sembrava destinato a durare. Finché non si è incrinato e ha lasciato traboccare di tutto. Leggi

Capire la sismogenesi dall’analisi dei forti terremoti italiani del passato : i risultati di trent’anni di studi : Uno studio multidisciplinare durato oltre 30 anni e basato sul grande patrimonio italiano di dati di sismologia storica ha consentito a un team di ricercatori dell’INGV di elaborare modelli di sorgente dei più grandi terremoti che hanno colpito il nostro territorio negli ultimi sei secoli. Un’ampia sintesi recentemente pubblicata sulla rivista scientifica Tectonophysics analizza i progressi ottenuti, spaziando dal grande terremoto del 1456 ai ...

Piero Angela : "Greta mi piace - ma le cose che dice si sapevano già trent'anni fa" : “Greta mi piace, ma i movimenti ecologisti sono sempre esistiti”. A parlare è Piero Angela, 90 anni, in un’intervista al Messaggero rilasciata in occasione dello spettacolo teatrale “I segreti del mare” di cui sarà protagonista questa sera, 21 ottobre, all’Auditorium di Roma.Il divulgatore di “Quark” e “Superquark”, parlando dei problemi che si creano negli oceani con il ...

Roma. Museo delle Mura : quaranta foto di Berlino in trent’anni senza il muro : Il Museo delle Mura ospita fino al 10 novembre la mostra, ad ingresso gratuito, Non farmi muro!, una selezione di

Così sarebbe "Due di due" moltiplicato per trent'anni - : Andrea De Carlo Andrea De Carlo ripercorre la vita del suo romanzo che uscì nel 1989. E immagina come riscriverlo oggi Due di due compie trent'anni dalla sua prima pubblicazione, e per celebrare questa ricorrenza uscirà con La nave di Teseo in un'edizione speciale, arricchita da una trentina di miei disegni a matite colorate. Non volevo illustrare scene particolari né ritrarre i personaggi, per non interferire con l'immaginazione dei ...

Domeniche bestiali – In trentino 10 anni e 2 mesi di inibizione per maxi rissa. E in Veneto record di espulsioni per bestemmie : Non si poteva non ripartire da Keric Mirsad anche in questa puntata di Domeniche bestiali: dopo la lunga squalifica per l’uomo che tirava in aria gli avversari e usava la bandierina come spada per trafiggere arrivano infatti le conseguenze, dolorose, delle sue gesta. Dal Trentino al Veneto: con la curiosa “costante B” per le squalifiche del Giudice Sportivo fino all’atmosfera da Hotel Raphael in Irpinia, passando per i riti di ...

Guerra guerra guerra. trent'anni in prima linea : Oggi in edicola con ilGiornale "guerra guerra guerra", 30 anni di conflitti, vita e morte nelle parole e nelle emozioni di due reporter sempre in prima linea: Fausto Biloslavo e Gian Micalessin Redazione ?

Boxe - Matteo Signani infinito! Campione d’Europa a 40 anni - sconfitto Khatchikian a trento : Pazzesca impresa di Matteo Signani che si è laureato Campione d’Europa dei pesi mesi a 40 anni! Il ribattezzato Giaguaro ha conquistato l’ambita cintura continentale della categoria fino a 73 kg (era vacante) riuscendo a sconfiggere Gevorg Khatchikian (armeno naturalizzato olandese) in uno dei match di cartello della Trento Boxing Night. Il pugile emiliano si è imposto con verdetto non unanime (115-113; 114-115; 116-112) al termine ...

trent'anni per recuperare i danni ai polmoni - anche con poche sigarette : Una ricerca della Columbia University ha sfatato una credenza molto diffusa ovvero che i fumatori che si limitano a fumare meno di cinque sigarette al giorno vanno incontro a meno danni polmonari rispetto ai grandi fumatori (2 pacchetti al giorno, ovvero > 30 sigarette). I ricercatori del Vagelos College of Physicians and Surgeons hanno dimostrato che, in termini di efficienza respiratoria, valutata con analisi di spirometria, non esiste una ...

trent'anni dopo... : C’è una di quelle meravigliose parole desuete, per indicare lo strano fenomeno che sembra manifestarsi nello psicoscenario della politica italiana: resipiscenza.Ha cominciato – incredibile a dirsi – Silvio Berlusconi in persona, uno dei pochi che possano (s)fregiarsi d’aver dato vita a un aggettivo: “berlusconiano” designerà per sempre gli anni di finta spensieratezza, ristoranti pieni, Olgettina ...