4 novembre : a Vicenza solenni cerimonie e visite al Museo del Risorgimento : Vicenza, 3 nov. (Adnkronos) – Celebrazioni per il 101° anniversario della Vittoria, con la Festa dell’unità nazionale e la Giornata delle forze armate a Vicenza.Il fitto programma di eventi è organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con il CoESPU (Centro di eccellenza per le Stability Police Units dei Carabinieri) e il coordinamento della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza. ...