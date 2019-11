4 Novembre | a Venezia e Treviso solenni alzabandiera per la Festa delle Forze Armate

2 Novembre : Venezia - apre il ponte galleggiante per cimitero S.Michele : Venezia , 30 ott. (Adnkronos) - Verrà inaugurato domani, alla presenza del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, del patriarca di Venezia Francesco Moraglia e delle massime autorità cittadine, il ponte galleggiante che in occasione delle festività dei Santi e dei defunti unirà Fondamente Nove al cimiter

4 Novembre : “Ripudiamo guerra” - classe di Venezia non incontra militari : Un gruppo di insegnanti e una classe del Liceo classico "Marco Polo" di Venezia ha protestato e deciso di non partecipare a un incontro con due ufficiali della Marina Militare e della Guardia di Finanza in vista del 4 novembre, perché ritenuto "non in linea" con i principi dell'istituto e per rimarcare il ripudio della guerra sancito dalla Costituzione.Continua a leggere