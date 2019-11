Zandobbio | impiegata morta in comune Il figlio | Insolito ed improbabile

Impiegata morta in municipio a Zandobbio - ferite da taglio sul corpo : Si infittisce il mistero sulla dipendente comunale trovata morta in municipio , dove lavorava da oltre vent'anni. I carabinieri hanno riscontrato come sul corpo della donna che lavorava a Zandobbio (Bergamo) da 20 anni ci fossero ferite da taglio . Bruna Calegari aveva 59 anni e lavorava nell'ufficio tecnico. L'allarme era scattato ieri alle 13 dopo che alcuni colleghi hanno sentito un tonfo. Sulla scaletta tracce di sangue e il fianco alla donna ...

Bergamo - giallo in municipio a Zandobbio : impiegata trovata morta con ferite da taglio : E' giallo a Zandobbio, piccolo comune ad una ventina di km da Bergamo. Ieri pomeriggio, Bruna Calegari, 59 anni, è stata trovata morta in municipio, dove lavorava come impiegata da più di vent'anni. Sul corpo, rinvenuto prono dai colleghi, tre ferite d'arma da taglio e, poco lontano, un paio di forbici insanguinate. I carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore Letizia Ruggeri, non escludono alcuna ipotesi, neppure l'omicidio. giallo in ...