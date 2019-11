WTA Finals – Bencic crolla all’ultimo set | la svizzera si ritira | Svitolina vola in finale

Tennis - WTA Finals 2019 : oggi le semifinali! Bencic-Svitolina e Barty-Pliskova : Giornata di semifinali alle WTA Finals di Singapore. oggi si conosceranno le due giocatrici che poi domenica si contenderanno il titolo di regina della stagione 2019. Da una parte la sfida tra Belinda Bencic ed Elina Svitolina e dall’altra quella tra Ashleigh Barty e Karolina Pliskova. Si comincia dalla semifinale “meno importante” in termini di classifica, ma che mette di fronte la giocatrice più in forma del momento e quella ...

Bencic-Svitolina e Barty-Pliskova - Semifinali WTA Finals 2019 oggi : programma - orari e tv : Si disputano oggi le due Semifinali delle WTA Finals 2019 indoor di Shenzhen, torneo di fine anno del circuito femminile riservato alle attuali migliori otto tenniste del pianeta. La prima semifinale la giocheranno non prima delle 11.30 ora italiana la svizzera Belinda Bencic, numero 7 del mondo, e l’ucraina Elina Svitolina, campionessa uscente in quanto vincitrice l’anno scorso a Singapore ma finora a secco di successi nel 2019 in ...

WTA Finals – Karolina Pliskova batte Halep e supera il girone : la romena eliminata il 3 set : Karolina Pliskova passa il girone ed accede alla fase ad eliminazione diretta delle WTA Finals: Simona Halep sconfitta ed eliminata in 3 set Dopo Elina Svitolina, qualificatasi come prima del girone viola con 3 vittorie in 3 incontri e senza perdere nemmeno un set, la sfida fra Karolina Pliskova e Simona Halep ha il sapore dello spareggio: chi vince passa il turno, chi perde torna a casa. L’incontro inizia subito in discesa per Karolina ...

WTA Finals – Tris Svitolina : Sofia Kenin sconfitta al tie-break del secondo set : Elina Svitolina vince anche il terzo match del gruppo viola delle WTA Finals: la tennista ucraina supera Sofia Kenin in 2 set Elina Svitolina vince anche il terzo ed ultimo match del suo girone. La tennista ucraina, attuale numero 8 del ranking WTA, ha dominato il gruppo viola vincendo 3 incontri su 3. Dopo aver battuto Pliskova e Halep nei primi due match, Svitolina ha affrontato Sofia Kenin, sostituta della ritirata Bianca Vanessa ...

Tennis - WTA Finals 2019 : Barty e Bencic si qualificano per le semifinali. Si ritira Andreescu : Ashleigh Barty e Belinda Bencic si qualificano per le WTA Finals 2019 in corso di svolgimento a Singapore. Si è completato il girone rosso, che ha visto la numero uno del mondo conquistare il primo posto, con la svizzera subito dietro di lei. Eliminate, invece, Petra Kvitova e Kiki Bertens. Nel primo match decisivo del gruppo rosso, l’australiana ha dominato la ceca, imponendosi con il punteggio di 6-4 6-2 dopo un’ora e mezza di ...

WTA Finals – Kiki Bertens si ritira e lascia strada a Belinda Bencic - la svizzera si qualifica per le semifinali : La tennista olandese alza bandiera bianca nel corso del secondo set, permettendo così alla propria avversaria di qualificarsi per le semifinali delle WTA Finals La seconda qualificata del Round Robin alle semifinali delle WTA Finals di Shenzhen è Belinda Bencic, che stacca il pass per il turno successivo sfruttando il ritiro di Kiki Bertens. L’olandese alza bandiera bianca all’inizio del secondo set, dopo aver perso il primo ...

WTA Finals – Barty super! E’ la prima semifinalista del Gruppo Rosso : Kvitova piegata in due set : Barty trionfa contro Kvitova e stacca il pass per le semifinali delle WTA Finals Ashleigh Barty è la prima tennista a staccare il pass per le semifinali delle WTA Finals nel Gruppo Rosso.La numero 1 al mondo ha piegato oggi in due set la ceca Kvitova, assicurandosi così un posto nelle semifinali del torneo, con montepremi di 14 milioni di dollari. L’australiana ha trionfato in un’ora e 20 minuti di gioco col punteggio di 6-4, ...

Tennis - WTA Finals 2019 : Bianca Andreescu - infortunio e ritiro dal torneo. Svitolina sorprende Halep : La quarta giornata delle WTA Finals si conclude con un’amarezza davvero enorme per Bianca Andreescu, costretta al ritiro sia dal match contro la ceca Karolina Pliskova che dall’intero torneo a causa di un infortunio patito sullo 0-2 15-15 in proprio favore. La canadese, infatti, è rimasta praticamente piantata sul ginocchio sinistro nel cambio di direzione verso destra per tentare di rispondere a una prima esterna della sua ...

WTA Finals – Andreescu si ritira - Pliskova si prende il secondo posto nella classifica del Gruppo Viola : Karolina Pliskova al secondo posto nel Gruppo Viola delle WTA Finals: Andreescu si ritira, trionfo facile per la tennista ceca Sorride Karolina Pliskova alle WTA Finals: la tennista ceca, dopo essersi aggiudicata il primo set della sfida di oggi contro Andreescu col punteggio di 6-3, dopo 46 minuti di gioco, si è aggiudicata la vittoria senza disputare il resto della partita a causa de ritiro della rivale canadese. La numero 2 al mondo ...

WTA Finals – Successo e vetta del Gruppo Viola per Svitolina : Halep ko in due set : Elina Svitolina si prende la testa del Gruppo Viola: Simona Halep sconfitta in due set alle WTA Finals di Shenzhen Continua a Shenzhen lo spettacolo delle WTA Finals: oggi si sono sfidate in campo Halep e Svitolina in un match spettacolare, che ha visto l’ucraina numero 8 al mondo avere la meglio sulla rivale. La rumena, numero 5 del ranking WTA, nulla ha potuto contro una tosta Svitolina, che si è presa la seconda vittoria col ...

Tennis - WTA Finals 2019 : Bertens rimonta Barty - Bencic piega Kvitova : Nella terza e nella quarta partita del Gruppo Rosso delle WTA Finals di Shenzhen l’olandese Kiki Bertens ha avuto la meglio in rimonta sull’australiana Ashleigh Barty col punteggio di 3-6 6-3 6-4 e la svizzera Belinda Bencic ha battuto la ceca Petra Kvitova per 6-3 1-6 6-4. Come spesso capita nel Tennis femminile succede di tutto nella prima partita di giornata tra Barty e Bertens. Ci sono cinque break consecutivi dal secondo al sesto game del ...

WTA Finals – Belinda Bencic riscatta il ko subito all’esordio - Petra Kvitova superata in tre set : La tennista svizzera riesce a stendere la propria avversaria ceca, conquistando così il primo successo alle WTA Finals 2019 Nella terza giornata delle WTA Finals di Shenzhen, tra le edizioni più ricche con un montepremi di 14 milioni di dollari, Belinda Bencic conquista la prima vittoria superando Petra Kvitova. La svizzera si impone in tre set sulla ceca con il risultato di 6-3, 1-6, 6-4 dopo un’ora e cinquanta minuti di partita, ...