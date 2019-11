Volley | Supercoppa Italiana 2019 | Modena o Perugia | chi alzerà il trofeo? Finale

Modena-Perugia oggi - Finale Supercoppa Italiana Volley 2019 : orario d’inizio e dove vederla in tv e streaming : oggi sabato 2 novembre si gioca Modena-Perugia, Finale della Supercoppa Italiana 2019 di volley maschile. Le due squadre si sfidano all’Eurosuole Forum di Civitanova, in palio il primo trofeo della stagione per club: i Canarini scenderanno in campo con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato l’anno scorso e andranno a caccia del quinto sigillo della loro storia, i Block Devils puntano alla seconda affermazione della loro ...

Finale Supercoppa Italiana Volley 2019 - Modena-Perugia : programma - orario - tv e streaming : Al termine delle semifinali odierne sono state definite le due formazioni che domani, sabato 2 novembre, alle ore 18.00, si affronteranno nella finalissima della Supercoppa Italiana di volley, che metterà di fronte Modena e Perugia, vincitrici oggi rispettivamente su Civitanova e Trento. La finalissima della Supercoppa Italiana di volley tra Modena e Perugia sarà trasmessa in chiaro su RaiSport +HD, mentre lo streaming sarà fruibile in maniera ...

LIVE Perugia-Trento 2-1 Volley - Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : Leon porta i “Black Davils” in vantaggio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-21 L’errore al servizio di Giannelli porta Perugia sul 2-1. 24-21 Ci prova di sinistro Lanza, ma il muro di Vettori è composto. 24-20 Invasione di Atanasijevic. 24-19 Diagonale mostruosa di Leon da posto 5, questo schema è incredibile! 23-19 Bravo Lanza a sfruttare il muro scomposto di Codarin. 22-19 Cebulj rispedisce al mittente l’attacco di Atanasjievic. 22-18 Leon si riprende ...

LIVE Perugia-Trento 0-1 Volley - Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : Giannelli incanta - Grebenniko è ovunque e Trento si porta a casa il primo parziale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-3 Scambio pazzesco, chiude Vettori, che stasera sta viaggiando su una nuvola. 1-2 primo tempo di Podrascanin, che ha preso il posto di Russo. 1-1 Si riprende subito l’opposto di Trento. 1-0 Ha ragione Heynen, la palla era fuori. 0-1 Parallela a segno per Vettori, Perugia chiama il video check. 0-0 Si riparte. 21-25 Trento convince e si porta in vantaggio. 21-24 Bordata paurosa di Leon, ...

LIVE Civitanova-Modena 1-3 Volley - Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : i Canarini volano in finale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI PERUGIA-TRENTO LA CRONACA DI Civitanova-Modena 1-3 Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di serata. Civitanova-Modena 1-3 (23-25; 21-25; 29-27; 20-25). I Canarini si qualificano per la Finale della Supercoppa Italiana, domani (ore 18.00) giocheranno contro la vincente di Trento-Perugia. 20-25 ANDERSON! La chiude lui con un lungolinea! 20-24 ...

LIVE Perugia-Trento Volley - Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : Modena prima semifinalista - si parte alle 18 : 20 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:12 L’Eurosole Forum è gremito, vedere quattro tifoserie diverse all’interno di un unico palazzetto è uno spettacolo sensazionale. 18:09 E’ iniziato il riscaldamento a rete, dieci minuti e si parte con tanta voglia di grande volley. 18:06 Importanti saranno anche i centrali, i due registi non dovranno affidarsi solo alla palla alta, il gioco al centro è importante per ...

Volley - Supercoppa Italiana 2019 : Modena strapazza Civitanova e vola in finale - Zaytsev e compagni vincono 3-1 : Modena è la prima finalista della Supercoppa Italiana 2019-2020 di Volley maschile, i Canarini hanno sconfitto Civitanova per 3-1 (25-23; 25-21; 27-29; 25-20) davanti al pubblico dell’Eurosuole Forum che non è riuscito a trascinare la Lube verso il successo. I ragazzi di Andrea Giani torneranno così in campo domani pomeriggio (ore 18.00) per affrontare la vincente dell’altra semifinale tra Perugia e Trento, gli emiliani avranno così ...

LIVE Civitanova-Modena 1-2 Volley - Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : la Lube riapre la partita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Civitanova-Modena 1-2. 29-27 Anderson attacca fuori. Civitanova ha vinto il terzo set annullando quarto match-point e riapre la partita. 28-27 ACEEEEEEEEEEEEEEEEE! LEAL! Ora Civitanova ha il set-point per riaprire i conti. 27-27 Ci pensa ancora Leal con un missile sopra il muro. 26-27 Primo tempo di Holt, quarto match point per Modena. Pallone lungo, si riparte da 26-26. 26-26 Lungo il ...

LIVE Civitanova-Modena 0-2 Volley - Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : 12-12 - equilibrio nel terzo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-14 Chiamato out il diagonale di Bednorz, fuori di un soffio. 15-14 Tutto vanificato da un errore al servizio. 15-13 MUROOOOOOOO! ANZANI SU BEDNORZ! Break di Civitanova. 13-12 Ancora Simon in primo tempo. 12-12 Zaytseeeeeev. Bomba in lungolinea. Regna l’equilibrio. 12-11 Simon risponde con lo stesso colpo. 11-11 Primo tempo di Holt. 11-10 Lungolinea di Ghafour, piegate le mani di ...

LIVE Civitanova-Modena 0-1 Volley - Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : rimonta stellare dei Canarini nel primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-7 Leal replica con un mani-fuori. 5-7 Bednorz sfonda il muro con grande precisione. 5-6 Violentissima pipe di Juantorena che inizia ad attaccare dal centro. 4-6 Lungo il servizio di Mazzone. 3-6 Pipe divina di Anderson. 3-5 primo tempo di Anzani, la Lube prova a rimettersi in marcia. 2-5 Due punti consecutivi di Zaytsev, Modena cerca subito la fuga in avvio di secondo set. 2-3 Sontuoso ...

LIVE Civitanova-Modena Volley - Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : 13-7 - la Lube allunga nel primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-13 Stupendo mani fuori di Leal. 16-13 Altro errore di Rychlicki al servizio, Civitanova ora sta sbagliando troppo nel fondamentale. 16-12 Stellare primo tempo di Simon, il cubano salta altissimo. 15-11 Questa volta Christenson sbaglia al servizio. 14-11 ACEEEEEEEEEEEEE! CHRISTENSON! Modena è rientrata! 14-10 Attacco di Bednorz dalla seocnda linea, Bruninho va a recuperare il pallone dai ...

LIVE Perugia-Trento Volley - Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : semifinale in tempo reale - Giannelli cerca l’impresa contro Leon : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della semifinale Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Trento, semifinale della Supercoppa Italiana 2019 di volley maschile. All’Eurosuole Forum di Civitanova andrà in scena uno scontro di fuoco che vale l’atto conclusivo della manifestazione da giocare domani contro la vincente di Civitanova-Modena. Si preannuncia una sfida rovente e davvero ...