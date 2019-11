Volley femminile | Serie A1 2019-2020 | quarta giornata Chieri batte Cuneo nell’anticipo

Volley femminile - Serie A1 2019-2020 : quarta giornata. Conegliano suda a Caserta - +2 su Novara. Scandicci batte Monza - ok Firenze : Serata di Halloween dedicata alla quarta giornata della Serie A1 di Volley femminile che si è completata dopo la vittoria di Novara su Busto Arsizio nell’anticipo di ieri. Conegliano si conferma in testa alla classifica infilando la quinta vittoria consecutiva ma le Campionesse d’Italia soffrono tantissimo sul campo di Caserta e si impongono soltanto al tie-break con i 17 punti di Kimberly Hill, i 10 di Paola Egonu e gli 11 di Indre ...

Volley femminile - Serie A1 : quarta giornata. Conegliano vuole il pokerissimo a Caserta. Monza e Scandicci : chi si prende la boccata d’ossigeno? : C’è aria di play-off con largo anticipo in almeno due dei sei campi dove si gioca la quarta giornata di Serie A1 femminile di Volley. Dopo l’anticipo di ieri sera Igor Gorgonzola Novara e Unet-E Work Busto Arsizio, oggi fari puntati su Monza dove si affrontano le due big che più hanno incontrato difficoltà e deluso in questa prima parte di stagione, la Saugella e la Savino del Bene Scadicci. Per entrambe (Scandicci due successi, ...

Volley femminile - Serie A1 2019-2020 - anticipo quarta giornata : Novara vince la battaglia con Busto Arsizio e risale la china : Più forte della sfortuna, la Igor Gorgonzola Novara batte 3-1 la Unet E-Work Busto Arsizio che, non più tardi di domenica, aveva pagatro dazio alla malasorte perdendo il libero Leonardi per infortunio. Una battaglia, durissima e lunghissima, con due squadre che si sono equivalse, decisa da qualche particolare, dal killer instinct che hanno alcune giocatrici piemontesi, come Hancock, lucidissima nei momenti delicati del match, e Vasileva, ...

Volley - Serie A1 femminile - le migliori italiane della terza giornata. Egonu sempre protagonista. Cambi da Nazionale : terza giornata di Serie A1 meno “italiana” delle prime con un numero limitato di giocatrici indigene protagoniste. Vediamo come è andata. PAOLA Egonu: È lei l’anima di Consegkiano che domina in lungo e in largo. Altra super partita con Casalmaggiore: 19 punti in tre set, 47% di ordinanza in attacco e tre muri e le venete volano. MONICA DE GENNARO: Se Conegliano vola è merito anche del suo libero che chiude l’incontro con uno stellare 88% di ...

Volley - serie A1 femminile - 3. giornata. Casalmaggiore prova a fermare la fuga di Conegliano - che derby tra Busto e Brescia! : Ci prova la E’Più Pomì Casalmaggiore a fermare la folle corsa della capolista Imoco Conegliano, già a quota tre vittorie su altrettante partite giocate finora (anticipo compreso). Le venete affrontano tra le mura amiche la squadra lombarda che ha iniziato bene la sua stagione, costringendo al tie break Scandicci e andando ad espugnare il campo di Perugia. Al momento Conegliano è apparso “ingiocabile” ma non è mai detta ...

Volley femminile - Qualificazioni Olimpiadi 2020 : definite date - sedi e squadre dei tornei continentali. In palio 5 pass per Tokyo : Ci sono ancora cinque posti per il torneo di Volley femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020, sette squadre si sono già assicurate il pass per i Giochi mentre le altre cinque formazioni meritevoli della passerella a cinque cerchi usciranno fuori dai tornei di qualificazione su base continentale che si disputeranno a gennaio 2020. La FIVB ha comunicato le date e le sedi dei cinque tornei preolimpici, sono state rese note anche le Nazionali che ...

Volley femminile - Serie A1 : strepitosa rimonta di Novara - Firenze battuta al tie-break. Vasileva e Chirichella decisive : Novara torna alla vittoria dopo il ko di domenica pomeriggio contro Brescia, questa volta il tie-break sorride alle Campionesse d’Europa che hanno sconfitto Firenze per 3-2 (25-27; 23-25; 25-16; 25-18; 15-11) nell’anticipo della decima giornata della Serie A1 di Volley femminile che è andato in scena oggi perché a dicembre le piemontesi saranno impegnate nel Mondiale per Club. Le rosablù hanno così incamerato il secondo successo ...

Volley femminile - le migliori italiane della seconda giornata di Serie A1. Battaglia ad alta quota a Novara tra Chirichella e Mingardi : seconda giornata piena di sorprese in Serie A1 femminile ma anche zeppa di belle prestazioni delle giocatrici italiane che si sono messe in luce con prove di grande spessore. Su tutte Camilla Mingardi e Cristina Chirichella che si sono date Battaglia in doppia cifra nella sfida vinta da Brescia sul campo di Novara. LE migliori italiane della seconda giornata IN Serie A1 CRISTINA Chirichella: Che partita per il centrale azzurro! Il dato che salta ...

Volley femminile - Serie A1 2019-2020 : seconda giornata. Conegliano cerca la fuga - Novara crolla in casa - ok Firenze : Terza vittoria consecutiva in una settimana per Conegliano che espugna il campo di Filottrano con un netto 3-0 e conferma la propria imbattibilità nella Serie A1 2019-2020 di Volley femminile. Le campionesse d’Italia guidano la classifica generale con 9 punti al termine della seconda giornata di campionato (hanno già anticipato un incontro di dicembre visto che saranno impegnate nel Mondiale per Club), oggi le Pantere hanno dominato il ...

Volley - A1 femminile - l’anticipo della seconda giornata. Che sorpresa Cuneo! Espugnata Scandicci : 1-3 : Arriva la prima, vera, grande sorpresa nel campionato di serie A1 femminile e arriva nell’anticipo della seconda giornata con la Bosca San Bernard Cuneo che espugna con un secco 3-1 il campo del Savino del Bene Scandicci che dimostra di non aver ancora assorbito la cura Mencarelli. Una Lise Van Hecke stratosferica ha letteralmente trascinato le piemontesi che hanno fatto leva sul muro e la difesa per fare la differenza sul campo di uno ...

Volley - serie A1 femminile - seconda giornata. Conegliano : sarà già fuga? Novara : attenzione a Brescia : seconda giornata per tutti, terza per l’Imoco Conegliano che in settimana ha travolto Brescia a domicilio e oggi a Filottrano prova a concedere il tris per quella che potrebbe essere considerata la prima fuga della regular season. La squadra marchigiana proverà ad opporre qualche resistenza ma quella vista a Bergamno sette giorni fa non è squadra al momento competitiva ad alti livelli ma il pubblico di casa e l’avversario di ...